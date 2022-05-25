網紅楊築晶（Crystal Yang）有177公分高、曾是國際中華小姐，有張明星臉的她有「花蓮王祖賢」封號，本人平常則自稱是「後山小公主」（來自花蓮）。楊築晶喜歡在社群曬日常美照，先前才在IG分享多組「全裸入鏡、三點不露」的孕肚辣圖；她昨(24日)終於「卸貨」誕下第一胎兒子，並在限時動態PO出整晚都在餵母乳的影片，崩潰哭哭直說：「自己的奶頭都不是自己的奶頭了」，深感懷孕生產實在是件辛苦差事。

「後山小公主」楊築晶今年西洋情人節才在IG發布了一組懷孕辣照，畫面中只見她「全裸入鏡、三點不露」，僅用手遮住重點部位，渾圓UU幾乎毫無保留地展現，以正座跪姿一絲不掛秀出側身美景；之後她也多次著內衣或洋裝，大方秀出懷孕中的圓挺孕肚，「我懷孕我驕傲」自信滿點。

楊築晶昨(24日)也在台南永康醫院順利自然產，她在IG分享兒子的正面照，並透露生產過程寫道：「10:40開7指，11:20出來，謝謝小莊（老公），也謝謝大家，阿母先睡了」。緊接著，她今(25日)在限時動態PO出掀衣餵母乳的影片，但見她崩潰哭哭說：「一整晚都在哭要吃ㄋㄟ ㄋㄟ，深刻地感受到『你的奶頭不是你的奶頭』！」順利喜獲麟兒「逆子」（她自稱）雖開心，但也深感當新手媽咪實在是件辛苦差事。

喜訊PO文一出網友們立刻獻上祝福：「辛苦了 ！」、「我今天不舒服一整天！打開手機看到這個終於笑出來」、「恭喜」、「天啊~恭喜逆子大駕光臨」、「恭喜～～寶寶好大呀！健健康康喔」、「還自己生太強啦~恭喜」、「恭喜～辛苦媽咪了」、「生超快」。

楊築晶卸貨後整晚都在餵母乳，深感當新手媽咪是件苦差事。（圖／取自楊築晶IG限時動態）

楊築晶先前懷孕時曾說：「我一直都很想要小孩，而且想要至少三個，理想可以有4個，本來想著26歲開始生，但一直都沒有遇到對的人，直到遇見小莊，遇見你是我最大的幸運。網路上說：每個小寶寶都是小天使，在天上排隊找尋喜歡的女生當自己的媽媽。謝謝逆子選擇我當你的媽媽，雖然只是在肚子裡，但每天都覺得很滿足也很開心，做什麼事情肚子裡都有一個小寶貝陪伴的感覺真的很棒。」