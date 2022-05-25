立法院財政委員會將審查《娛樂稅法》修正案，刪除藝文活動、體育活動和高爾夫球場娛樂稅。財政部提3大理由，建議維持現行規定。

立委黃國書、羅明才提案修正《娛樂稅法》，主要的主張是，娛樂稅是40年代為改善社會奢糜風氣訂定，當時政府希望民風質樸，降低奢侈娛樂活動，間接使高所得負擔較重的租稅，達成社會公平正義。惟如今，社會環境改變，大多已轉變成為普及大眾之休閒活動或文化、體育活動，娛樂稅已多不合時宜。

所以立委提刪除藝文及體育活動包含電影、職業性唱歌、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、戲劇、音樂、演奏、非職業性唱歌、舞蹈表演、各種競技比賽，以及高爾夫球場的娛樂稅；僅保留夜總會各種表演、舞廳或舞場及其他提供娛樂設施供人娛樂者的娛樂稅。

但是財政部卻以3大理由，認為娛樂稅應維持現狀，首先是娛樂稅是提供場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂，依票價或收費額徵收。為協助藝文產業、體育活動發展，《娛樂稅法》以及《文化藝術獎助及促進條例》已經分別提供相娛樂稅免稅或減半徵收的優惠，藝文及以體育活動可依規定申請優惠。

其次，對於高爾夫場取消娛樂稅，財政部認為，高爾夫雖屬體育項目，但是環團認為高爾夫球場對於土地資源、水土保持仍具消耗性和破壞性，課徵娛樂稅具有正當性；此外日本和韓國也接針對此徵類似特種消費稅等。

財政部表示，娛樂稅是地方稅，其徵起的稅收應全數給地方政府，以2021年為例，全年營業稅收11.6億元，高爾夫球場就有3.4億元，藝文活動及各種競技比賽，約0.8億元，未籌妥替代財源前，將藝文、體育活動排除娛樂稅課稅對象，徵詢各地方政府意見，地方政府多以影響地方財政自主及建設，反對廢除，允宜尊重。