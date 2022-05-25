《CSI犯罪現場：賭城》加入全新陣容。（AXN提供）

AXN《CSI犯罪現場:賭城》

美劇史上不朽的經典犯罪影集《CSI犯罪現場》（CSI：Crime Scene Investigation），自2000年開播至今熱映22年蟬聯超高收視率，更連續3年拿下全美民選獎「最受歡迎劇情類劇集獎」，開啟一股犯罪美劇熱潮！

為紀念母劇《CSI犯罪現場》開播20週年，全新《CSI犯罪現場：賭城》（CSI：Vegas）重返美國內華達州的拉斯維加斯場景，還有包含威廉彼得森（William Petersen）、喬雅福克斯（Jorja Fox）、保羅蓋佛爾（Paul Guilfoyle）與華勒斯蘭漢（Wallace Langham）等多位重量級原班人馬重磅回歸，帶觀眾一同回味經典！

此外，《CSI犯罪現場：賭城》也迎來幾位新面孔，新舊卡司將攜手帶領觀眾回到五光十色的賭城街頭，面對犯罪實驗室身處存亡之際，以及數千名重大罪犯恐被釋放的急迫威脅下，實驗室負責人瑪辛羅比（寶拉紐瑟姆 飾）尋求老友吉爾葛瑞森（威廉彼得森 飾）、莎拉賽德爾（喬雅福克斯 飾）與大衛哈吉斯（華勒斯蘭漢 飾）協助，組成全新鑑識團隊，竭盡全力以最先進的鑑證技術遵循證據守則，追查一系列驚悚懸疑的謀殺案，找回「罪惡之城」的平靜及正義。

好評如昔的劇情也讓美國電視網確認續訂《CSI犯罪現場：賭城》第二季，繼續跟著鑑識團隊沙盤推演、釐清一樁樁錯綜複雜的案件，喜愛懸疑犯罪劇情的影迷們絕對不可錯過！ 全新《CSI犯罪現場：賭城》（CSI：Vegas）將於5月30日AXN 67頻道全台首播 。