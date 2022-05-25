散裝航商裕民（2606）今（25）日召開法說會，副總經理張宗良表示，後疫情時代各國大推基礎建設，搭配經濟刺激方案，將帶動散裝船需求，近期海岬型船舶運價漲勢起，5月日租金超過3.5萬美元，較第一季倍增，下半年進入散裝航運旺季，也將由海岬型船舶帶領，未來一、二年船舶供給維持歷史低檔，散裝航運榮景可期。

再者，俄烏戰爭造成原物料供應鏈轉向，雖然減少煤炭、穀物貿易量，但多國轉向澳洲採購煤炭，歐洲轉向北美、南美採購穀物，都造成船舶海浬增加，推升運價。

目前BDI運價指數維持高檔，海岬型船舶日租金逾3.5萬美元，較第一季翻倍，巴拿馬型船舶日租金逾2.9萬美元、輕便型船舶日租金逾3.1萬美元。

裕民預期，至2027年前，澳洲和巴西仍將是鐵跨砂主要出口國，出口量可望逐年成長，大陸鋼鐵廠增效減排，對高品味鐵礦石需求殷切；煤炭仍以大陸、印度為主要進口國，中國占全球一半煤炭需求，新興國家仍重度仰賴煤炭。

據Clarksons《Dry Bulk Trade Outlook》數據，預期今年散裝船舶供給成長率2.2％，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估達1.9％，裕民表示，由於船舶訂單維持歷史低檔，未來二至三年散裝船運力成長非常有限，預期海運市況可望再創榮景，營運樂觀。

裕民目前船隊57艘，逾八成為環保節能船，明顯高於市場平均的30％，且七成在現貨市場營運，隨近期運價攀升，獲利跟著水漲船高。