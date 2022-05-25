GUCCI DIY訂製服務採預約制，即日起至31日止推出。（GUCCI提供）

服裝是彰顯自我風格的途徑之一，因此不少消費者盼能透過量身打造、訂製服務，以此滿足自身穿搭需求，故GUCC自2020年9月起便於台灣推出「GUCCI DIY訂製服務」，此次依舊提供男女服飾、包款、鞋款的多重選擇，包含材質、種材質、配色、扣飾與刺繡圖案等供顧客選擇，其中更有包款材質中最稀有的「喜馬拉雅鱷魚皮」所打造的品牌經典包款，全台限量五只，是藏家不能錯過的品項。

伊林模特邱偲亞著Gucci DIY 女士服飾系列，白色刺繡羽絨外套, 13萬500元起。（GUCCI提供）

GUCCI 奶茶色燈心絨刺繡牛仔外套，20萬4500元起（背面）。（GUCCI提供）

伊林模特李竸著Gucci DIY ​男士服飾系列，藍色黃金國度花與蛇刺繡外套，31萬4500元起。（GUCCI提供）

GUCCI 粉色刺繡棒球外套，12萬7500起。（GUCCI提供）

GUCCI 牛仔字母星座刺繡外套，17萬6500元起。（GUCCI提供）

GUCCI DIY訂製服務包含MTM系列（Made-To-Measure 量身訂製）及MTO系列（Made-To-Order客製訂製），前者以品牌現有版型、款式，依個人身形修改、微調，後者則可添加個人化的裝飾。本次MTO客製訂製系列，女裝推出全新中性休閒西裝套裝、星座開襟外套及圓領毛衣和羽絨外套等，根據品項可挑選珍珠、鑽飾胸針或英文字母布章。男裝則推出飛行員印花外套及刺繡圓領毛衣等作品，燈芯绒牛仔外套、運動套裝及開襟毛衣則推出新色。

頂級喜馬拉雅鱷魚皮革包款，（左起）Gucci Bamboo 1947喜馬拉雅鱷魚皮革包, 182萬8800元、 Horsebit 1955喜馬拉雅鱷魚皮革包，182萬5000元、Diana喜馬拉雅鱷魚皮革包，180萬4400元。（GUCCI提供）

而專屬男性的MTM系列，不論是西裝、晚宴套裝亦或是正式套裝，從布料、扣子、內裡等都可自行挑選，光是西裝布料變提供300種款式，並可在領口、袖口、腰間加上個人化刺繡，其中「腰間」上的客製化刺繡，最受頂級客層喜愛。至於男女可穿的中性服飾，也提供全新的MTO客製訂製作品，包括：寬版保齡球衫、印花絲質和服式罩衫、星座刺繡訂製運動長褲及衛衣與新款星座牛仔外套，為突破性別框架的設計服飾增添多樣風貌。

GUCCI Diana 粉色托鳥皮肩背包，24萬2000元。（GUCCI提供）

GUCCI Bamboo 蟒蛇皮肩背提包，22萬1500元。（GUCCI提供）

在包款部分，依品牌包款如Bamboo 1947、 Horsebit 1955、Diana包等經典款式，提供珍稀皮革如鱷魚皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮及蟒蛇皮的訂製服務，其中限量款的喜馬拉雅鱷魚包，它是鱷魚皮中最頂級的一款，因其雪白、石灰的精緻漸變色調，如覆蓋喜馬拉雅山上景致而得名全台限量五只，在媒體預覽會當日便已售出兩只，其收藏價值被受頂級客層青睞。GUCCI DIY訂製服務於即日起至31日止推出，採預約制，為使顧客可輕鬆享受選購過程，根據顧客心情、當下分為提供黑膠唱片播放服務，並邀請全球不到百位的「酒武士」根據其喜好調配清酒，從選購過程讓你體驗專屬於消費者的訂製服務。