彼德沃雷本受邀出席電影首映，妻子米莉安一路相隨。（海鵬影業提供）

彼德沃雷本熱樹成癡。（海鵬影業提供）

改編自德國前權威林務員彼德沃雷本著作《樹的秘密生命》超規格紀錄電影《自然就樹美》，一舉將他捧成環保巨星。當德國最大的電影公司找上他時，沃雷本感到不可思議，還進一步受邀在片中現身演出，他在出席柏林影展及首映會等造勢活動時直說，「一切都太驚喜了」。

彼德沃雷本在離開任職25年林務工作後，在妻子米莉安鼓勵下，將過去森林嚮導經驗出版，並以《樹的秘密生命》一書連奪40周暢銷書排行榜冠軍，從此爆紅全球、名利雙收。有趣的是，當他四處受邀演講、舉行簽書會時，妻子米莉安總會一路相隨相挺，靦腆害羞的他談起護育森林口若懸河，卻在片中介紹一株相互體貼的「夫妻樹」，就顯得語塞難以啟齒，還說「那樣太過浪漫了」。

片中他奔走德國、波蘭及瑞典，感慨現今伐木太過嚴重，建議人們只要放下鋸子、學會「袖手旁觀」，就能輕鬆得到一座原始純淨的森林，更藉由他的專業導覽，讓觀眾難得一睹歐洲現存唯一的原始森林「比亞沃維耶扎國家公園」，該片也一舉勇奪溫哥華國際影展環境勇士大獎。