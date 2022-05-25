美國總統拜登5天的亞洲行中，雖在與日韓的峰會中強硬表態，但也在有印度參與的QUAD峰會中放軟調性。學者認為，這展現拜登重視彈性和多邊主義的外交政策風格。

拜登（Joe Biden）昨天結束5天的亞洲訪問行程，期間參加了美韓、美日峰會，並公布「印太經濟架構」（IPEF）倡議，也和日本、澳洲及印度召開「四方安全會議」（QUAD）峰會。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲今天在國策研究院舉行的「東協、美日韓和QUAD峰會」座談會中表示，美方在美韓、美日峰會的表態比較剛性，但QUAD峰會的聯合聲明則較為軟調，沒有直接點名批評俄羅斯和中國。

他指出，美國顧及印度對俄烏戰爭的態度，在QUAD聯合聲明中僅以「烏克蘭的慘烈衝突」描述俄烏戰爭；並用「反對在印太區域以武力單方面改變現狀」的文字表達對區域情勢的態度。

類似的情形，也出現在拜登12日和東南亞國協（ASEAN）國家領袖在美國舉辦的特別峰會。國立政治大學東亞所特聘教授楊昊在會中說，由於多數東協成員國並未參與美國對俄國的制裁，因此峰會後的「共同願景聲明」中對俄烏戰事的表述，也只呼籲停止敵對、暢通人道救援，而未提到俄國、侵略等字眼。

楊昊說，這反應美國試圖以迂迴且原則性的說法，來和東協各國領袖達成共識，這樣的聲明符合美國戰略利益，聊勝於無。

楊昊認為，拜登主政下的美國在與理念相近國家交往時，不會採強迫作法，也不會硬塞進雙邊或多邊合作的議程，而是提供誘因繞過敏感問題。對於一些未達共識的議題，則表達未來合作的願景。

拜登力推的IPEF，是美國對東協國家提供的誘因之一。楊昊指出，IPEF中有關公衛合作、經濟社會轉型和基礎建設投資等，和東協為振興疫後經濟提出的「東協整體復甦架構」（ACRF）有對接機會。

據拜登日前公布的IPEF首輪13個創始國名單，東協除寮國、柬埔寨、緬甸外，成員國皆榜上有名。而這3國常被視為較親中的國家。

對於拜登政府圍堵中國的策略，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛形容是「綿密且立體的」，含有不同層次議題。若以同心圓來看，最核心是如美英澳三邊安全協議（AUKUS）的軍事合作；第二層是QUAD聲明中包括的安全、外交、科技，甚至是海事等議題；第三層則是涉及供應鏈重組的IPEF。

不過東吳大學政治系助理教授陳方隅也提醒，IPEF雖不涉關稅，可跳過曠日費時的國內審查，但美國未來是否會提出具體內容，提供足夠誘因讓各國加入，進而降低對中國的經濟依賴，則有待觀察。