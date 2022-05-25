基於將環境永續與公益永續連結成善的循環，台新銀行25日與綠色冀泉社會企業在台東大學共同宣布啟動「雙循環永續」，這項「公益植樹共好計畫」，除替台新員工碳排進行碳中和植樹4,000棵外，並透過社福團體育苗及回購，創造社福團體生生不息的收入來源，推動育苗植樹雙循環，讓環保與公益正向滾動，堪稱台灣的一大創舉。

台新銀行成立30周年，以認真精神推動永續，積極深化各項ESG作為。繼日前攜手眾多產業夥伴合作推動綠色生活，號召員工與民眾於日常生活中落實永續外，在全球淨零共識下，台新也正式啟動「公益植樹共好計畫」，致力環境永續。25日與台東當地知名社會企業「綠色冀泉」，於台東大學舉行「公益植樹共好計畫」樹苗培育啟動儀式，台東縣長饒慶鈴出席見證。

儀式由台新銀行文化藝術基金會董事長暨台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘、「綠色冀泉」創辦人陳宇華，共同將台灣牛樟樹幼苗，提供給12家台東地區社福團體進行培育，培育一年後長成的樹苗，未來將落土種植於台東大學知本校區，以中和台新員工公務出行碳排量。

鄭家鐘表示，台新領先同業推動創造循環經濟的「公益植樹共好計畫」，與台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」的獲獎團體「綠色冀泉」合作，計劃首年由台新購買4,000棵台灣牛樟樹幼苗，提供給由台新銀行公益慈善基金會轉介的12家台東地區社福團體進行培育，每家將分配到100棵至500棵幼苗。

「綠色冀泉」將為社福團體提供育苗諮詢並協助導入「育苗換金」模式，幼苗培育1年後長成的樹苗，一半可兌換育苗金，轉化為收入，增加社福團體財源；另外一半可換回兩株幼苗重新投入培育，啟動下一輪環境永續及經濟循環。

此外4,000棵幼苗培育成為樹苗後，預計2023年將種植在台東大學知本校區，所種植的樹木，未來將可中和台新員工全年公務出行產生的排碳量。鄭家鐘強調，「公益植樹共好計畫」集結植樹友善環境（E），社福團體參與培育樹苗育苗換金（S），最終展現中和公務出行碳排的積極公司治理作為（G），成為經典的ESG活動範例。

鄭家鐘指出，台新一路以來持續致力環境永續，早在2008年就領先市場發行植樹減碳GreenLife信用卡，2018年與台灣首家B型企業「DOMI綠然」合作，共同鼓勵卡友轉換數位帳單，減少紙張耗用，並幫助能源貧窮家戶更換節能燈具。今年再度攜手「DOMI綠然」推出植樹減碳計畫，提供信用卡全卡持卡人植樹權益，將為卡友在新北市淡水種下1,000棵樹。

此外台新也積極鼓勵員工減碳，領先金融同業提供員工汰換成Gogoro電動機車補貼，鼓勵台新同仁使用綠色運具通勤，並主動釋出大樓、行舍空地，提供Gogoro評估設置換電站、申請設置YouBike停車樁，多管齊下滿足民眾與員工的低碳出行需求。

「綠色冀泉」社會企業創辦人陳宇華認為，巴黎氣候協定提出後，2030年減碳50％、2050年達到碳中和已成為國際共識，種樹則是已知對抗氣候變遷、全球暖化最便宜、有效率又永續的方法。這次與台新合作「公益植樹共好計畫」，不僅為社福團體創造收入，也有助於將土地永續與環境共好的觀念，落實於日常教育中，善盡地球公民責任，是兼具環境護育、社會公益及企業治理，三方共好的永續循環。

台東大學校長曾耀銘說，台東大學發展綠色國際大學成績斐然卓效，持續推廣校園種樹，目前樹林面積17.3公頃，已達校區面積的29.2％，這次台新「公益植樹共好計畫」與學校高教計畫接軌，落社會面向關懷，合作創新跨域連結，深表贊同並樂觀其成。