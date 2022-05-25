根據中央銀行公布的4月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，房貸餘額正式衝破9兆元大關至9兆218億元，土建融餘額2兆8,996億元，續雙創歷史新高。

根據央行統計，4月房貸餘額連續61個月創歷史新高，月增604.36億元，低於3月的657.29億元，年增率也下滑至9.39％。土建融餘額累計連續38個月創歷史新高，月增139.24億元，遠低於3月的290.65億元，年增率降至13.3％。

央行官員表示，4月房貸年增率明顯下滑，主要是3月基期偏高，及清明節連續假期工作天數月減5天，且新完工交屋的分戶房貸減少，還有國內疫情迅速惡化，影響購屋人進場看屋意願。尤其央行3月升息1碼（0.25個百分點）、政府健全房市打擊炒房政策成效漸顯現、經濟展望下修等，均衝擊市場信心。

對照台北市等六都4月買賣移轉棟數統計，全數月減且減幅4.57～20.32％不等，合計減幅達到二位數，至於年減幅度為0.36％，與房貸餘額年減趨勢相符合。

銀行授信主管認為，供給側的建商，一向對房市後續發展更敏感，4月反轉下滑，凸顯對下半年房市展望相對保的態度。畢竟央行隨時可能五度出手調整房市管制，建商「小心駛得萬年船」，先靜觀情勢再做決定。