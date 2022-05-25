蔡逸帆開舞蹈教室，設計不假他人之手。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆設計的自家走清新北歐風。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆將書房改裝成衣帽間。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆日前接下居家裝潢節目《幸福空間》主持棒，她是節目長期鐵粉，升格為主持人，她喜出望外直說「美夢成真」。她曾動念考裝潢證照，雖未成行，仍親手設計、監工自己住家，以及「Jas Dance」舞蹈教室。她表示兩次經驗讓她深刻體認「不懂不要怕被笑，別怕麻煩追根究柢」，也因此把原本住家裝潢費用300萬元，經由自己找建材、四處比價，成功壓到100萬元，她得意地說：「這個錢包含家具、電器喔。」

蔡逸帆婚後隨著家庭成員變多，原本居住空間日漸不夠，於是決定搬進丈夫老家，她盤算老公找來的設計師，40坪裝潢費報價300多萬元，恐超出預算，於是自告奮勇接下裝潢改造的工作，從設計、監工到挑家具家電，全都親力親為，40坪大的老房子，打造成北歐風，一坪花不到3萬就搞定！讓老公刮目相看，她信心爆棚，有次趁老公出差3天，將少使用的書房改裝成衣帽間，老公回到家瞠目結舌，只能苦笑。

有了裝潢自家經驗，她在打造自家舞蹈教室，自然興起自己來的想法，不料投入營造才發現商業用空間與住家是兩個不同的世界。她對自己首個舞蹈教室有各種「美好」想法，像是她不想有牆壁做隔間，想以大面拉門、玻璃、鏡子替代，裝潢工班吐槽她：「小姐，你不要天馬行空，你知道這樣多貴嗎？」但她不信邪，看著材料商開出的報價單，一股勁開車到五股，挨家挨戶循價，「像是大玻璃拉門原本要70萬，就被我找到30萬元，就連投射燈也是我一組一組載回來」，在她不怕麻煩奔走下，讓總預算成功少一半。

蔡逸帆成為《幸福空間》主持人，行前做足功課，上網看了大量影片，把裝潢節目會出現的術語、風水概念背得滾瓜爛熟，她笑說：「其實可以說我從少女就開始做功課，從以前就會收集裝潢目錄，手機存著大量居家風格照片，準備很久了啦。」還透露現在甚至進階追蹤工班、估價社群，隨時掌握業界最新資訊。面對不習慣鏡頭的設計師來賓，她也想好破冰攻略，「有次我聽到來賓講電話聊到航海王，上節目就出奇不意和他聊裡面的人物，果然整集節目超順暢」。