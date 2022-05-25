嘉能可支付超過12億美元與多國政府和解 21:022022/05/25 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉能可被控賄賂及市場操控的官司纏訟多年，稍早宣布將支付超過12億美元與美、英、巴西等國司法單位和解，其中包括向美國司法部支付7億美元，就賄賂案達成和解，另針對油價操控案支付4.9億美元和解金。 印度對抗高通膨 擬增加260億美元額外支出 傳台積電將赴新加坡設晶圓廠 公司回應了 歐付寶 將增資最高1,500萬股 #億美 #支付 #嘉能可 #賄賂 #操控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNPL消費模式興起 電商搶進 04:102022/05/18 財經要聞 市場擔心經濟衰退 資金持續從股票基金流出 11:562022/05/23 財經 現代汽車鄭義宣會拜登 將再投資美國50億美元 13:432022/05/22 國際 現代汽車送拜登大禮 宣布投資美國逾百億美元 22:232022/05/22 財經 《興櫃股》歐付寶將辦理增資 上限1500萬股 11:182022/05/18 財經 名醫找父親當人頭 收廠商薪資補貼800萬 父子都遭罰 14:512022/05/24 社會 美參院通過加碼援烏400億美元 待拜登簽署生效 08:492022/05/20 國際 SpaceX籌措17億美元新資金 估值將升至1,270億美元 07:042022/05/23 財經 遠距辦公退燒 Zoom上季營收成長率創新低 18:522022/05/24 財經 葉倫拋壟斷聯盟 限制俄油價格 04:102022/05/21 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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