即將來到6月的同志驕傲月，而蘋果的彩虹版表帶以及動態彩虹版表面也已經邁入第7年，今年也今年也推出了兩款全新的彩虹版表帶以及動態彩虹版表面，以支持全球LGBTQ+ 社群和平權運動，展現蘋果與LGBTQ+ 社群同在、支持其理念，由這個社群組成並引以為傲，同時也在Instagram推出新的Shot on iPhone驕傲主題活動，捕捉全球 LGBTQ+ 社群中藝術家和人物的本質樣貌。

蘋果推出的彩虹版運動型錶環，定價1600元。（蘋果提供）

而此次的彩虹版運動型表環就展現了漸層色，將原始彩虹色結合各種驕傲旗幟的顏色，包括淺藍色、粉紅色和白色：代表跨性別和非常規性別的人，以及黑色和棕色：象徵黑人和拉丁裔社群，這些顏色也代表患有 HIV / 愛滋病或因此而去世的人，另外更以新技術去除表帶上幾個雙層尼龍編織環，以草寫風格顯示「pride」字樣直接編織進表帶。在彩虹版 Nike 運動型表環則展現彩虹的完整光譜，還有相映成趣的彩虹色 Nike「彈跳」表面可搭配。

蘋果推出的彩虹版 Nike 運動型錶環，定價1600元。（蘋果提供）

至於彩虹線條表面的靈感則來自各種同志驕傲旗幟，結合多種顏色，代表 LGBTQ+ 運動的力量和相互支持，呼應運動型表環的編織環，使用者旋轉Apple Watch數位表冠、輕觸顯示器或抬起手腕時，彩色線會隨之移動，同時也在表帶包裝中納入全新的「輕巧 App」功能，讓使用者能以簡單且便利的方式，立即取得與錶帶相襯的全新表面。