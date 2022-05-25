法國足球國腳祖馬（Kurt Zouma）在法庭坦承犯下虐貓罪，刑期將於6月1日宣判。祖馬今年27歲，效力英超西漢姆聯，他2月初在家中拍攝自己踢飛寵物貓的鏡頭，嘴裡還念著：「我一定要宰了牠，要宰了牠。」甚至把施暴的鏡頭上傳到Snapchat，附帶表情符號。影片拍攝者是祖馬的弟弟Yoan，可以聽見他在影片中笑得很開心。祖馬還掌摑了另一隻貓的頭。

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/souZrtHP0Q — The Sun (@TheSun) February 8, 2022

祖馬兄弟犯下兩宗違反動物福利法的罪行，在英國倫敦的泰晤士裁判法院認罪，這屬於輕罪。受害者是兩隻孟加拉公貓，雖然這種貓普遍比較強壯，但祖馬是足球選手，一腳把貓踢飛還是相當殘忍。他隨後還脫下鞋子扔向貓咪。

調查結果顯示貓咪沒有明顯肉體傷害，可能承受精神創傷，包括恐懼與憂鬱。西漢姆聯已經對祖馬重罰25萬英鎊（新台幣923萬），他還為此失去Adidas的豐厚代言，被法國國家隊掃地出門。祖馬為自己的幼稚行為付出慘痛代價，公開道歉並表達深切悔意。

英國皇家防止虐待動物協會聲明：「我們第一次看到影片時非常訝異，如此對待動物的行為絕對無法被容忍。更令人悲傷的是這段影片的拍攝與分享過程，他們竟然對這種殘忍的行為顯得一派輕鬆。」