台灣各地連日被暴雨侵襲，遠在美國德州的達拉斯也遭雷雨肆虐，災情竟影響到NBA季後賽；美國時間24日晚間進行的西區冠軍賽第4戰，達拉斯獨行俠主場迎戰勇士，沒想到中場竟發生場館屋頂漏雨事故，讓下半場賽事延遲了十幾分鐘，PTT鄉民看了笑翻，大酸獨行俠成了「水行俠」；而獨行俠老闆庫班在狀況排除期間的「臭臉」，也成為賽事暫停期間最有看頭的全場焦點，所幸最終獨行俠仍贏下此戰逃過橫掃命運。

NBA西區冠軍賽迎來「橫掃與否？」的第四戰，連輸三場的獨行俠背水一戰，終在東契奇領軍下以119比109擊敗勇士，逃過被橫掃出局的窘境。賽事中場獨行俠以62比57領先，沒想到此時竟發生「漏雨」事故，原來達拉斯主場館頂不住雷雨肆虐，水滴竟不斷滴在球場角落位置。

We've got another rain delay folks. — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 25, 2022

如果漏雨發生在其他位置則還罷了，偏偏滴雨的部位會影響到比賽進行，原定要開始的下半場只好暫停順延，讓負責球場頂層的工作人員緊急處理；這是繼3月對灰狼之戰後，獨行俠主場再度因為屋頂漏水暫停比賽，只見工作人員繫起安全繩在貓道抓漏，老闆庫班的臉色則臭到不行。

Game 4 has been delayed at the start of the 2nd half due to a leak in the ceiling of American Airlines Center. pic.twitter.com/RsweVcA0j0 — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 25, 2022

PTT鄉民看了大樂，發文開酸：「沒想到NBA也會有Rain delay（因雨延賽，中華職棒常見），歡迎來到達拉斯桃園機場」；網友迴響熱烈：「還不是第一次XD」、「台灣又領先世界了」、「浪花兄弟」、「NBA竟然會有這種等級的球場」、「世界怎麼跟得上台灣」、「庫班不願意花錢修喔？」、「小牛天降甘霖 勇士怎麼贏」、「廢到笑」、「拐我們王朝勇的氣？」、「有人臉很臭」、「滴答滴」、「第一次看到有球隊會拐自己氣」、「漏水裁定 小牛（獨行俠前隊名）贏」、「庫班當然臉臭 全球直播天花板漏水不能打」、「潮到出水」、「放水（物理）」。

所幸十多分鐘後狀況排除，比賽繼續進行，獨行俠打完三節領先29分，看似勝負提前底定，但勇士第四節靠板凳努力追趕，打出32比11攻勢，剩3分22秒時竟追至8分差距，但東契奇單手爆扣、布朗生製造進攻犯規澆熄了勇士反撲氣焰，最終獨行俠仍以10分之差有驚無險保住勝利果實。

雖然整場比賽始終是達拉斯主場較無懸念地保持領先，但中場發生的漏雨事故，讓獨行俠被酸成了「水行俠」，平添不少網路趣味討論。前太陽巨星球評巴克利也開酸說：「大家知道這雨壞在哪個地方嗎？這雨沒有下在舊金山（勇士主場），沒機會把他X的髒得要死的街道洗一下。」