大陸國務院總理李克強25日主持召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，提出紮實推動穩經濟各項政策落地，保市場主體、保就業、保民生，確保經濟運行在合理區間；努力確保第二季經濟合理增長和失業率盡快下降。

在國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，25日下午3時，大陸國務院召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。本次會議將在各省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看，若以此標準，按照大陸2,844個區縣計算，本次會議的規模超過十萬人，十分罕見。

據大陸人民廣播電台報導，李克強在會議上指出，3月尤其4月以來一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時候還大，要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。各地在助企紓困上政策能出盡出。

他表示，要把穩增長放在更突出位置。大陸國務院確定的一籃子政策5月底前要推出實施細則。各地第二季主要經濟指標將由大陸國家統計部門依法依規實事求是公布。