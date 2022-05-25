一名羅姓男子日前駕車行經新竹縣新埔鎮與戴姓騎士發生碰撞，戴男第一時間送往新竹縣東元醫院救治，後經羅男介紹，轉院至新竹馬偕醫院後續治療，未料搶救無效宣告死亡，過程中，家屬懷疑羅男關說警方與醫院，後續再爆新竹縣警局竟代為轉傳羅男聲明予媒體，雖隨即又收回，但也讓眾家媒體傻眼。

羅男18日傍晚5時許行經新埔褒忠路因跨越雙黃線左轉，與對向車道的戴姓機車騎士發生碰撞，導致戴男送往東元醫院急診。戴男家屬指出，當時羅男聲稱認識新竹馬偕的醫師，可以提供最好的處理，家屬便將戴男轉院至馬偕，當時戴男意識清楚，為下半身受傷，未料進手術房開刀後搶救不及離世。

家屬表示，與羅男聯繫上後，對方說戴男為心肌梗塞離世，事後收到診斷證明書，上面竟寫著心肌梗塞，才驚覺為羅男為何比家屬更早知道死因。後來返回派出所製作筆錄時，發現新埔分局長在場，懷疑羅男是否經過高人指點？

新埔分局長林英煌解釋，25日表示當日輪休，接獲朋友電話後著便服前往關心，以致家屬觀感不佳，深感抱歉，絕無干涉同仁偵辦案件，目前全案已進入司法調查，分局會秉公依法處理。

但離譜的是，新竹縣警局竟在25日於媒體群組發布羅男聲明書，內文提及已給付奠儀20萬元等說明。對此新竹縣警局解釋，是接獲朋友轉來的訊息，原以為可以提供媒體作為參考與報導之用，隨即驚覺不恰當，便趕忙收回。