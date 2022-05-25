2022法國網球公開賽進入會內賽第4天賽程，詹詠然和澳洲搭擋絲托索（Samantha Stosur）迎來女雙首輪賽事，第二盤雖然遇到一些麻煩，不過詹詠然組合在搶七局以連拿3分關門，6比4、7比6（6）擊敗塞爾維亞柯露妮琪（Aleksandra Krunic）／俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova），詹詠然也進帳今年賽季首勝。

詹詠然去年8月芝加哥女網賽和妹妹詹皓晴於4強吞敗後，因傷休息了將近9個月，今年5月中史特拉斯堡網球賽復出，就是和絲托索合作，可惜首場賽事直落二落敗。

首盤詹詠然組合先遭到破發，但迅速在下一局回破，讓局數沒被對手拉開，接下來雙方互保發球局，第10局詹詠然組合40比15出現盤末點，但對手頑強抵抗，經過5次「丟士」，台澳搭擋才在第5個破發點兼盤末點突破，率先收下一盤。

首盤到手後，詹詠然與絲托索打起來更加無所畏懼，第二盤迅速取得4比0局數領先，不過第5局台澳組合被破發，第9局在邁向勝利的發球局錯過1個賽末點被破發，第10局再度錯過賽末點，最後雙方進入搶七局，詹詠然組合5比6面臨對手盤末點危機，所幸兩人及時回穩，連贏3分，沒讓比賽延長到搶十局。

另一場賽事前世界球后、3座四大賽女單冠軍的德國名將可貝兒（Angelique Kerber），昨天在中央球場迎戰地主19歲小將雅克莫（Elsa Jacquemot），以6比1、7比6（2）勝出，闖進32強。