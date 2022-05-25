為避免國內糖價因供應吃緊飆漲，全球最大糖生產國印度，計畫6月1日起限制糖出口，將這個產季的出口量上限設在1,000萬噸，這是印度政府六年來首度出手管制，恐推升全球糖價。

印度商工部國際貿易局（DGFT）公告，自2022年6月1日起，糖（原糖、精緻糖、白糖）出口受到限制。政府也要求出口商在6月1日到10月31日期間，須取得出口許可。

公告說:「為了維持2021-2022糖產季期間國內的可用性及價格平穩，政府決定將糖出口上限設在1,000萬噸。」這係六年來印度政府首度出手管制糖出口。

印度原本打算將糖出口量限制在800萬噸，但糖產預估上修的緣故，政府決定放寬糖廠的海外銷售量。印度糖廠協會（Indian Sugar Mills Association）將糖產量預估，從3,100萬噸上調到3,550萬噸。

印度糧食部官員25日指出，即便糖出口量達1,000萬噸上限，10月1日開始的2022/23行銷年度，印度糖儲量仍有620萬噸，可滿足印度節慶期間的需求。

一名孟買交易員表示:「政府擔心糧食通膨，所以致力確保國內糖供給充足，好滿足節慶活動需求。」

《路透》3月曾報導，印度擬對糖出口設限，目的在抑制當地糖價，確保國內市場供應穩定。

印度是全球第1大糖生產國及第2大出口國，僅次於巴西。專家指出，印度對糖出口祭限令，可能會影響全球糖價。

印度當局宣布對糖出口設限的決定後，倫敦白糖期貨價格跳漲逾1％。

俄烏戰爭引爆世界各地的糧食通膨，除了印度之外，其他政府也採取類似的出口管制。像馬來西亞宣布6月1日起，暫停輸出360萬隻雞；印尼近日頒布棕櫚油出口禁令；印度也對小麥出口設限；還有國家對穀物出口實施配額制。