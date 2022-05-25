美國聯準會（Fed）即將公布5月會議紀要，10年期美債殖利率降至2.724%。美股周三（25日）早盤觀望情緒濃厚，3大指數漲跌互見，道瓊工業指數小跌18點，那斯達克指數、標普500指數狹幅震盪。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌18.73點（或0.06%），暫報31909.89點；那斯達克指數上漲11.09點（或0.1%），暫報11275.54點；標普500指數上漲2.5點（或0.06%），暫報3943.98點；費城半導體指數上漲15.49點（或0.55%），暫報2842.54點。

5大科技巨頭漲跌不一，蘋果、谷歌幾近平盤，亞馬遜漲1%、網飛漲2.5%；台積電ADR上漲1.47%，站回90美元，聯電ADR漲2%。

美國社群媒體公司Snap預警第2季營收、獲利表現不如預期，股價斷崖下殺，暴跌43%，拖累社群媒體類股和科技股同步走低。歷經暴跌後，周三Snap股價大漲6.4%，暫報13.69美元；臉書小漲0.4%。