曾造訪中正紀念堂、馬祖圖書館等本島加離島共15個館所的「島嶼關鍵字-水保防災起步走巡迴系列」特展，正在墾丁福華渡假飯店展出。（謝佳潾攝）

曾造訪中正紀念堂、馬祖圖書館等本島加離島共15個館所的「島嶼關鍵字-水保防災起步走巡迴系列」特展，正在墾丁福華渡假飯店展出，在疫情嚴峻時期，墾丁福華仍不忘與科工館攜手合作，拉近偏鄉孩童與學術知識的距離。

墾丁福華總經理張積光指出，沒有身在其中，也許無法理解偏鄉孩童資源缺乏的困境，所以墾丁福華長年堅持與科工館合作舉辦知識性展覽，為孩子們爭取學習的機會、拓展視野，而今雖遇上疫情來襲，觀光產業受重挫，但為偏鄉孩童減輕學習負擔的計畫不受影響。

為此，「島嶼關鍵字-水保防災起步走巡迴系列」特展正在墾丁福華展出中。張積光說，該特展是由水保局與科工館共同推出，以水土保持局出版品《小魚的祕密假期》及《爺爺的魔法書》為基礎開發，帶領大家認識台灣這座寶島，包含地形、地質等特色。

水保局指出，該特展分成3個系列，主講島的「認識我們的島」、講水與土的「和土地在一起」、以及講人的「與災害共存」，盼透過寓教於樂的體驗，讓民眾在趣味互動及模擬操作中，藉由學習手冊及闖關卡，學習水土保持及坡地防災知識，進而變身成水保防災知識達人。

科工館指出，此次還加入國家災害防救科技中心指導的「災防示警學習體驗模組」，透過民生示警公開資料平台資訊，以AR互動模擬面對颱風、地震、海嘯、土石流、降雨及空汙等災害示警內容及應變作為等，讓民眾關注環境、防災等議題的思考與實踐。

科工館表示，該展曾造訪中正紀念堂、松山文創園區、花蓮文化創意產業園區、馬祖圖書館、金門縣文化局、澎湖生活博物館等，目前在墾丁福華將展至9月25日，全部免費，歡迎民眾前來觀展。