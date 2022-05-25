TVBS傳出有主播遭集體霸凌事件，有3名女主播聯手欺負1名女主播，對其衣服和桌面噴不明液體，一度驚動警方介入，稍早TVBS緊急回應，「部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理」，否認警方介入；美女前主播陳海茵聽聞此事，在臉書揭露業界勾心鬥角內幕，更心有戚戚焉地說，「還好我離開主播台了」。

前主播陳海茵從世新大學新聞系畢業後，在中天新聞待了10年，轉戰東森後更成為當家主播，直到2020年才宣布離開主播台；今（25日）TVBS被爆出3名主播霸凌案，她也罕見發文揭露主播台內幕，指出主播之間為了爭時段和搶節目，檯面上或私底下手段「無所不用其極」。

陳海茵指出，為了達到目的，不只是實體霸凌和言語霸凌，甚至會在背後講非事實的八卦也是常有的事；而她也對於這些過去，「還好我離開主播台了」，並提到最近接了節目主持，還意有所指地說，「相對單純一些」。

不過，陳海茵對霸凌這件事，也有獨特見解，她認為這種狀況不只會出現在主播台，在職場上、校園內、政治人物裡都是屢見不鮮，不忘勸告「老天爺不給你、爭也沒有用」。