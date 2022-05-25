美國德州校園昨（24）驚傳一起致命槍擊案，案發地點就位於當地尤瓦爾迪城（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School）。目擊者形容過程根本一片混亂，還有小孩渾身是血向外頭狂奔。事發後，許多家長心急如焚找尋失蹤的孩子，其中2名男孩和4女孩被證實為第一批罹難者，截自目前總共累積21死。

根據《華盛頓郵報》報導，案發後，許多家長第一時間找不到自己的孩子，只能在外默默等候，承受未知的折磨。一位在羅伯小學對面經營修車廠的老闆索泰洛（Derek Sotelo)說道，「所有人都在尖叫，一位女同學滿身是血，一邊尖叫一邊往教室外逃，真的很恐怖…這一區的治安明明不錯，而且他們就只是小孩而已…」

許多家長第一時間找不到自己的孩子，只能在外默默等候，承受未知的折磨。(圖/路透社)
許多家長第一時間找不到自己的孩子，只能在外默默等候，承受未知的折磨。(圖/路透社)

另一名10歲女童也是目擊者，她表示，當時剛上完其他課回來，「才一踏進教室，隔壁班就傳來男生罵人的聲音，然後才是槍聲…」她說隔壁班老師把小朋友拉進教室，關掉所有燈和冷氣，然後用紙蓋住窗戶，接著可怕的一幕發生了。女童家長表示，「孩子跟我說，她覺得自己心臟病要發作了，到處都是血…」

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，就讀四年級的女童阿梅里（Amerie Jo Garza）是本次罹難者之一，據悉他才剛慶祝完10歲生日。她的祖母說，「可憐的孩子，她當時拿起電話想要報警，但沒多久就遭開槍擊中…」另一名罹難男童烏茲亞（Uziyah Garcia）則是過不久將滿10歲，遺憾的是，還來不及長大，就先行離開當天使去了。

文章來源：'My nephew was killed by a crazy man': Devastated relatives of children killed in Texas elementary school massacre describe their horror as first young victims of gunman are identified as two boys and four girls
文章來源：Texas school shooting leaves 21 dead, renews U.S. gun-control calls
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