美國德州校園昨（24）驚傳一起致命槍擊案，案發地點就位於當地尤瓦爾迪城（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School）。目擊者形容過程根本一片混亂，還有小孩渾身是血向外頭狂奔。事發後，許多家長心急如焚找尋失蹤的孩子，其中2名男孩和4女孩被證實為第一批罹難者，截自目前總共累積21死。

根據《華盛頓郵報》報導，案發後，許多家長第一時間找不到自己的孩子，只能在外默默等候，承受未知的折磨。一位在羅伯小學對面經營修車廠的老闆索泰洛（Derek Sotelo)說道，「所有人都在尖叫，一位女同學滿身是血，一邊尖叫一邊往教室外逃，真的很恐怖…這一區的治安明明不錯，而且他們就只是小孩而已…」

許多家長第一時間找不到自己的孩子，只能在外默默等候，承受未知的折磨。(圖/路透社)

另一名10歲女童也是目擊者，她表示，當時剛上完其他課回來，「才一踏進教室，隔壁班就傳來男生罵人的聲音，然後才是槍聲…」她說隔壁班老師把小朋友拉進教室，關掉所有燈和冷氣，然後用紙蓋住窗戶，接著可怕的一幕發生了。女童家長表示，「孩子跟我說，她覺得自己心臟病要發作了，到處都是血…」

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，就讀四年級的女童阿梅里（Amerie Jo Garza）是本次罹難者之一，據悉他才剛慶祝完10歲生日。她的祖母說，「可憐的孩子，她當時拿起電話想要報警，但沒多久就遭開槍擊中…」另一名罹難男童烏茲亞（Uziyah Garcia）則是過不久將滿10歲，遺憾的是，還來不及長大，就先行離開當天使去了。

Amerie Jo Garza, 10



She was killed in her Texas school hours after this photo was taken pic.twitter.com/PLHXzmUGT7 — Jonathan Lemire (@JonLemire) May 25, 2022

Angel Garza confirms death:

“Thank you everyone for the prayers & help trying to find my baby. She’s been found. My little love is now flying high with the angels above. Please don’t take a second for granted. Hug your family. Tell them you love them. I love you Amerie jo” 🙏🏽 pic.twitter.com/O9Vu0ThPyF — Mireya Villarreal (@ABCMireya) May 25, 2022