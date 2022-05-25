中國推動COVID-19常態化核酸檢測，引發拖垮財政疑慮之際，中國國家醫保局近日發函各地，明令禁止動用醫療保險基金支付大規模核酸檢測費用。但此舉勢必讓已嚴重惡化的地方財政亮紅燈。

第一財經報導，中國多地醫保部門近日陸續收到國家醫保局抄送的一份函件，明確提出用醫保基金支付大規模人群核酸檢測費用不符合現行醫保政策規定，要求相關地區立即整改。

報導引述一名醫保業內人士表示，近日「南方某地」向國家醫保局請示是否可用醫保基金支付大規模人群核酸檢測費用，國家醫保局辦公室回覆這種做法「不符合現行規定」。

據報導，由於當地醫保基金結餘量非常大，在抗疫這兩年間，當地允許醫保基金用於支付大規模人群核酸檢測的費用。

一名地方醫保部門負責人表示，一些地區雖然曾經出於「應急」有過使用醫保基金進行大規模核酸檢測的做法，但後來主動叫停，改由財政負擔。

根據「2021年醫療保障事業發展統計快報」，2021年末，中國醫保基金累計結存人民幣3.6兆餘元（約新台幣16兆元）。而支付大規模人群核酸檢測，並未在醫保待遇清單。

中國國務院聯防聯控機制此前下發意見提出，「應檢盡檢」的PCR所需費用由各地政府承擔，「願檢盡檢」所需費用由企事業單位或個人承擔。

綜合陸媒報導，中國本月初下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，多地大舉招聘檢測人員、設置PCR採樣點，規定民眾每隔2至7天要做一次檢測，引發將拖垮財政爭議。

據專業機構估算，中國常態化檢測恐年耗1.45兆元，相當於2021年GDP的1.5%。

中國地方財政收入4月驟降40.4%，多城財政收入大幅負增長，部分區域甚至出現「負收入」。除了疫情導致收入驟降，4月起實施增值稅「留抵退稅」也是主因。

除了減稅降費刺激經濟，中國在今年度政府工作報告明確提出全年1.5兆元的留抵退稅，利用退稅增加企業現金流，解決小微企業資金難題。

據報導，光是4月實施首月就退稅8015億元，相當於去年同期一般公共預算收入的37.5%。

另一方面，地方尤其是基層政府的收支平衡壓力更大。

粵開證券研究院副院長羅志恆23日撰文指出，一是常態化核酸檢測加大地方財政支出壓力；二是各地安排中小微企業、個體工商戶、中低收入人群紓困專項資金進一步加大財政支出規模；三是穩增長必要性進一步加大，發放消費券、推動基建全年增速維持較高水準需要增量資金。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110525