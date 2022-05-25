國境解封指日可待，旅遊目的地又以日本最受國人喜愛，在近年來慢活、環保、低碳旅遊蔚為風尚之際，到東京騎單車造訪古今交錯的各區域是越來越夯的行程，不僅能感受國際大都會的步調氛圍，也能在河畔、灣岸等浪漫景致中輕騎漫遊，東京觀光事務所台灣辦事處分享單車漫遊東京的推薦3大經典路線，以及能便利進行深度體驗的套裝單車遊程，讓旅人用不一樣的新視野感受東京的迷人之處。

路線1 穿梭古今 體感東京蛻變路線

荒川河畔（左上）、六本木Hills夜櫻景色（右上）、淺草街景（左下）、東京灣彩虹大橋夜景（右下）等地，都是自行車之旅推薦必訪的好去處。 （圖片來源：ⒸTCVB）

隨著2020東京奧運的舉辦，東京近年來加速城市內的許多軟硬體開發，像是強化5G無線網路功能的軟體設備，在硬體部分也新建許多體育相關的競技設施，探訪這些新冠肺炎疫情爆發之後才興建而成的場域，就是體感東京蛻變最為直接的方式。

建議旅客可以從販賣海鮮而知名的「築地場外市場」出發，隨後前往時下的購物聖地「銀座」、著名的商務街鎮「新橋」，再往充滿都會時尚風情的「六本木」前進，接著造訪以優雅氛圍著稱的高級住宅區「青山」、著名的能量景點「明治神宮」，繞行神宮外苑並眺望作為2020東京奧運主會場的「新國立競技場」，最後以日本政治機關齊聚的「國會議事堂」周邊來做為路線的結尾。

路線2 貼近東京民眾日常生活 穿梭坡道、小巷弄路線

神樂坂周邊的小巷弄也別有風情。（圖片來源：ⒸTCVB）

而高樓堆疊市貌不斷蛻變的東京，其實潛藏著許多鮮為人知的街坊小巷，這些巷弄保留著城市原始建築面貌之外，還孕育著繁華都市中所罕見的人文情感。若已經跑遍東京都內的知名景點，那麼騎著自行車穿梭於巷弄之間的行家路線便是個好選擇。

建議旅客可以從日本天皇的宮殿「皇居」出發，接著往祀奉日本烈士的「靖國神社」，往巷弄曲折複雜而聞名的「神樂坂」前進。隨後造訪坡道繁多而著稱的文京區一帶，像是櫻花季的「播磨坂」也是極度推薦的景點。而優美日式庭園造景的「六義園」、傳統下町風情濃厚的「谷中銀座」、擁有美麗池景的「上野公園」都是值得一遊的精華區域，最後以販賣動漫、電器商品著稱的次文化聖地「秋葉原」為這趟行程畫下充實的句點。

路線3 沿著著名隅田川 感受暮色低垂河畔風情路線

以販賣動漫、電器商品著稱的秋葉原，也是遊客喜愛造訪的景點。（圖片來源：ⒸTCVB）

東京都內四通八達的水路系統，用來運輸貨物與調節水量之外，同時也是非常經典的觀光遊覽路線。白天時，旅客可以體感河畔或灣岸的壯麗風光，而在夕陽西下至夜幕升起的時刻造訪，藉由光影更迭來感受瞬時變化的都會迷幻風情。騎乘時建議以體驗屋形船遊覽觀光而聞名的「隅田川」為中心來繞行，旅客可從淺草一帶沿著河川下游的方向，一路前往充滿東京灣灣岸風情的「豐洲」一帶，飽覽水岸好景致，讓人身心靈舒暢。

自行車深度體驗「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」

淺草隅田川的灣岸美景。（東京觀光事務所台灣辦事處提供）

從自行車的租借至景點的安排，對於海外旅客來說，並非一件容易的事。若是無力自行規劃路線又想要在東京輕鬆完成自行車體驗，建議可以參加提供英語導覽服務的自行車行程「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」。內容有一般路線及中階路線、半日遊、夜遊等選項，大人費用從5000到13000日圓不等，詳細內容再請參考「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」官網。

參加「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」行程，就可在經驗豐富的導遊帶領下，暢遊上述嚴選的3條自行車路線。除此之外，「TOKYO GREAT CYCLING TOUR」的體驗行程，還有「江戶文化」、「建築巡禮」、「東京懷舊街區」等多項主題路線可供選擇。業者還提供行李借放、淋浴間租借等貼心服務，讓旅客可以無憂無慮地完成自行車體驗；另外，還備有孩童專用自行車，也相當適合想來趟家族、親子旅遊的客群。