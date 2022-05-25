TVBS新聞台今(25日)爆出主播集體霸凌，3主播潑灑不明液體到另1名主播桌面，衣物也遭剪破，對此，TVBS高層本想開除3名涉案主播，但新聞部副總詹怡宜幫忙求情，最終懲處結果出爐，不過TVBS僅回應「截圖所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案」。

據悉，受害主播在座位上擺陣燒符咒，讓其他同事不舒服，因此才會潑灑不明液體等，希望破除陣法，而受害主播發現自己衣物被剪、桌面遭潑東西，就在座位裝針孔攝影機，意外拍下3名主播的行徑，因此報警處理。

本來高層氣炸想開除3名涉案主播，但經詹怡宜求情，並約談3人，其中1人認錯，留任原職位，另外2人不認錯，被降調為專題組記者和56台財經主持人，而遭霸凌的女主播，繼續留在原時段播報。

而這起主播集體霸凌事件在業界延燒後，TVBS做出回應「截圖所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」警方也表示，目前為止未接獲相關報案。