以鍺矽（Germanium Silicon，GeSi）光子技術享譽產學界，同時身為基於CMOS製程的短波紅外光（Shortwave Infrared，SWIR）光學感測技術領導者光程研創（Artilux），今年實體參與台北國際電腦展COMPUTEX 2022，展示旗下全系列產品，運用不同情境演繹光通訊、光感測、光成像的應用成果，期望引領新一波CMOS SWIR光學產業生態圈的蓬勃發展。

此外，光程研創亦藉此次參展正式發表數款業界獨創之新品，分別為可內建於真無線藍牙耳機（TWS）的生理訊號感測器，推動穿戴裝置在數位健康的新應用，以及結合RGB及多光譜（NIR和SWIR）的影像暨深度3D攝像器，切入數位金融安全，智慧農業與食品檢測系統、及蓄勢待發的元宇宙產業鏈。

光程研創全系列產品首度齊發，包括Foresee車用光達、Aware光感測、Connect光通訊、Explore光成像等技術應用在COMPUTEX 2022正式亮相，並以「F.A.C.E. the Brighter Tomorrow 預見。感知。連結。探索。更智慧的未來」為主題，帶領大家一窺新時代的光學技術進程，透過Artilux引領全球的CMOS SWIR光學技術與擁有多項獨家專利的GeSi半導體技術，落實在光通訊、光感測、光成像與光達的下一世代創新場域，並期待與整個生態圈的夥伴創造出更多融入日常生活的情境應用。

光程研創執行長陳書履表示，對於Artilux來說，這次展現的不只是CMOS SWIR光學技術引領的產品應用概念，更是落實團隊多年來的理念，即藉由全面性的半導體技術革新來幫助人們實現更便利的生活。展望未來，我們期許Artilux深耕多年的光子技術，無論是自有產品、或是與夥伴、客戶合作所內建Artilux技術形式的產品及服務，皆能全面地走入人們日常生活中。