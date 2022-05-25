永續浪潮方興未艾，ESG成為企業競爭力的關鍵，日月光擴大台灣先進封測布局的同時，更持續耕耘與扎根企業社會責任，致力於發展全方位的綠色概念。高雄廠透過與大專院校產學環境技術研究七年的合作，彙集各面向資源蓄積豐沛能量，致力將環保、永續理念融入每個製程環節，落實永續製造的經營目標。

日月光第七屆環境技術研究，與中山大學、台灣大學、成功大學，以及高雄科技大學合作，共同執行七項專案，投入污染防治、循環再生與永續指標三面向的研究，承諾持續提升資源循環再利用及減少溫室氣體、廢水排放、廢棄物產生及化學品使用，以保護生態及促進環境永續。

面對自然資源的枯竭與氣候變遷造成的極端氣候威脅，日月光持續擴大產能，用水需求相對地提升，維持穩定的水資源是重要的關鍵之一，為了提升廠區處理廢水效能，透過最佳化操作模式建立，降低汙泥量產生，讓廢水處理系統達到經濟模式與環保的運轉，在另一方面也探討自行處理廢液的可行性，目前坊間的處理廠量能仍顯不足，高雄廠秉持環境友善的理念，以不同的技術模式評估製程的最佳解決方案，研究符合廠內可自行處理的負荷能力建議。而國內積極推動產業再生水使用，本次也就印刷電路板處理後廢水在回收系統的設計，與再生水供水水質可行性的探討，期待讓台灣水資源可有更具價值的應用。

在空汙的部分，比較廠內不同廠區的特定製程於各單元物料投入產生的廢氣，研究使用不同的處理設備，其處理效率的差異，比如使用洗滌塔及活性碳與冷凝器再經RRTO的吸附冷凝效果比較，針對不同的處理需求，拆以單項設備的評估並提供使用最佳化建議，規劃最適的處理流程與操作維運管理，結果將導入新建廠區規劃，並分享予同業使用，做為未來精進優化的參考依據。

掌握物質流是循環經濟的核心，專案以物質流探討提高製程的原物料使用效率，並減少廢棄物與污染控制，有效管控不必要的浪費及耗損。本次研究以高雄廠與台灣封測產業鏈分別建立評估指標，首先以物料的材質、使用回收性等項目製作循環物料評估，提供廠內檢視，並從高雄廠的製程站點、各棟別以及全廠區盤查循環經濟熱點，透過研究評估提供改善建議；而針對封測產業，以永續重點趨勢，結合物質流、生命週期評估及國際永續指標等工具，從產品能資源方向探討，建置一套適用於台灣封測產業鏈的循環度評估指標，共同翻轉產業，促成企業兼顧經營獲利及環保永續發展。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，現今永續力當道，日月光致力從源頭開始改變，將環保永續理念導入納入製程改善及新產品開發，比如於產品設計階段，就必須考量能資源的循環與溫室氣體、廢棄物及廢水等排放，提供減少污染與廢棄物的綠色製造服務，結合企業綠色思維及永續策略，以友善環境、生態保育的概念，推動智能創新轉型，於企業經營與自然環境間，取得平衡與永續，創造更美好的社會。