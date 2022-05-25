TVBS新聞台今(25日)爆出主播集體霸凌，據傳該名遭霸凌主播的桌面、衣服都被噴上不明液體，事件還驚動警方介入，雖然T台否認此事，但消息已在各界瘋傳；對此，PTT論壇八卦版的鄉民也熱烈討論此事，紛紛扮起「網路柯南」，對事件的來龍去脈做出種種釐清分析的動作。

八卦版（Gossiping）是PTT熱門度最高的討論版，但平日經常充斥偷渡政治及廢文，而此次TVBS「主播宮鬥風波」才算是八卦版創版主旨；對此，鄉民們紛紛轉貼新聞，並扮起「網路柯南」；首先在新聞貼文下方就已引發推文熱議：「嘉明的液體嗎？」、「九成九是潑水啦」、「好色喔 是收集男性友人的ㄇ」、「“古”姓主播，不就只有一個姓古而已XD」、「水的話應該就不會寫不明液體」、「不知這四人的梯次如何 古有那麼菜？」、「有種就單挑」、「古應該是老鳥吧！」、「古是報警的，不是被霸凌的吧」、「姓黃的兩位」、「所以被霸凌的是哪位」，各種猜測已紛紛出籠。

而回文如果太沒料很容易被噓，有鄉民勇者出面釐清盲點：「ㄟ 不是，一篇新聞怎麼會有兩套劇本啦XD；一派人認為：黃、游、張 霸凌某女，古發現後協助報警；一派人認為：黃、游、張 霸凌的就是古女，古發現後報警；到底是哪一個啦XD，一個新聞理應客觀陳述真實事件，也能寫成羅生門，真是絕了！」；網友回：「當本土劇看 很困難嗎 不要鑽牛角尖 好嗎」、「只有古看不過去 新聞才壓不掉阿」。

又有鄉民幫整理：「讓我簡單整理一下：老鳥主播群：張姓、游姓、黃姓，被噴不明液體的菜鳥主播：不知道是誰，主動報警的主播：古姓。我印象中，古姓主播應該是上述這些人裡面最資深的吧？她去報警應該沒有人敢寒扣才對，正義感十足唷！！」至此大致釐清了被混淆的視聽？但又有鄉民在推文中反駁：「另一台有報 古就是被80的」、「問題只有黃有2個 老黃跟小黃 不知道哪一個」、「問題只有黃有2個 老黃跟小黃 不知道哪一個」、「小黃很年輕 這幾年播報時段變更多」。

還有很常看TVBS新聞的網友分享：「我很常看TVBS，所以我大概知道現在的時段有誰，早現在是譚，晚上是夏，夜班換成錢，六日大多是記者支援，午間新聞的位置我印象中都是古在播的，黃跟游我最近還有看到，我好像很久沒看到張了」，鄉民回：「游看起來就是好欺負的媳婦臉，沒想到...」、「貴圈真亂」、「這比台劇精采」、「古很資深 而且個性很難被欺負」、「黃其實有三個XD」、「那個張姓之前不是就很精彩還上新聞嗎？科科」、「就是老黃阿」、「這三位其實大概都同梯的啦，剩下菜的一堆」、「所以其實她們想要爭的是中午時間」、「結果游是污點證人」，看來暫時真相還不能完全釐清，但網民們的討論度已遠勝過對台劇的興趣。