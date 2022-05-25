囤積症家庭辛酸！1名女網友說自己的母親在她10歲時罹患囤積症（儲物症，Compulsive hoarding），開始在家中堆積垃圾，導致客廳與房間被淹沒，父親受不了離家不再回來，她與母親就擠在全是雜物的床上睡了好多年，她也在垃圾堆中讀書，近年母親也已離家了，剩下她偶爾回舊家看看，無奈喊「我不知道怎麼拯救母親」。

該女網友在Dcard上發文，她在外頭與一般人看似無異，成績、生活表現也不差，，但其實她自從10歲起就住在「垃圾屋」中，因為她的母親有心理疾病，會不斷蒐集廢物堆在家中，不願就醫也不允許別人整理房子，造成整個家只有1條能走動的道路，客廳已全被垃圾淹沒，她與母親睡在同張床的1個角落。

該女網友的父親因為忍受不了，加上真的沒有地方睡覺，早已離開家不再回來，而母親近年也搬出來住親戚家，只剩她偶爾會回去看看舊家，她最後崩潰地說「我一直以來都是在垃圾堆裡面讀書，這真的是我的惡夢，但我現在搬出來住了，我一直想解決拯救家裡，請問有人可以知道方法嗎？」

其他網友留言「囤積症大都是由壓力事件引發的心理問題」、「我也是住在這樣的環境，整理過很多次都無法改變，只能說這樣的族群是存在的」、「囤積症真的沒救的，只能你自己搬出去，你丟他東西可能被他罵」、「我婆家也是這樣喔，就算丟了沒多久又會恢復原狀」、「我姐也會，我都說回憶幾個就好，不然一直堆也沒用」。