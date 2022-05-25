T1聯盟元年季後賽第2場，由例行賽戰績第1的高雄全家海神主場迎戰例行賽第4、且經過季後賽挑戰賽考驗的台灣啤酒英雄，首節台啤在蔣淯安大號壓哨三分球帶動氣勢下，曾累積雙位數領先，不過下半場海神狂轟68分，在後兩節得分比台啤多了30分而扭轉戰況，最終海神114比91大勝，在這個對戰組合拔得頭籌。

例行賽兩隊6次交手3勝3負不相上下，預告了季後賽交手同樣戰況激烈，首節海神布鋭克曼和台啤蔣淯安進攻火力旺盛，蔣淯安包括一記壓哨大號三分球獨拿14分，聯盟例行賽助攻王布銳克曼也有11分；第2節台啤在海神主控布銳克曼下場休息時、海神稍遇亂流之際，蔣淯安率領團隊整合有成，一番猛攻取得雙位數領先，地主海神努力追趕，仍以7分之差進入下半場。

由於台啤德古拉、李啟瑋及士東陷入犯規麻煩，第3節海神把握這點強勢攻擊，加上布銳克曼在場上穩住球隊進攻節奏，第3節後段海神靠著一波12比0攻勢翻盤，取得75比66超前，而台啤蔣淯安這節又投進一記壓哨三分球，努力幫助球隊不致被海神打垮信心。

不過越打越順的海神第4節多點開花，下半場在布銳克曼幾乎沒休息的情況下，率領球隊努力擴大分差，倒數4分多鐘內海神于煥亞投進兩記三分球，讓球隊在比賽剩不到3分鐘領先超過20分，力守主場不被台啤踢館成功。

海神共7名球員得分雙位數，庫薩斯24分最高，出賽將近40分鐘的布銳克曼19分、8助攻，末節尾聲投進兩記三分球宣判台啤死刑的于煥亞贊助15分，被教頭喬伊斯選為本戰球隊AQUAMAN的替補亞歷山大，也有16分、10籃板、2阻攻出色數據。台啤蔣淯安收下28分、5籃板、5助攻，士東29分、6籃板，替補大福12分。

此役空手道國手「小清新」文姿云和教練男友徐瑋駿也到場為海神加油，成為場邊另一個焦點。

空手道國手文姿云（左）和教練男友徐瑋駿（右）到場欣賞T1聯盟季後賽。（T1聯盟提供）