恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V）發表業界首創整合UWB雷達和精密測距功能的單晶片解決方案，進一步擴充Trimension產品組合。整合超寬頻（UWB）雷達能讓裝置感測其環境以及與其他支援UWB裝置的距離。業界能以更輕鬆且更具成本效益的方式將動作靈敏度（motion sensitivity），包括人員偵測、生命跡象監控和手勢辨識，導入行動裝置、物聯網和車載應用。

UWB雷達支援的超精細動作偵測可提升智慧家庭和汽車市場的安全性和便利性，例如內建UWB雷達的智慧寶寶監視器（baby monitor）可偵測正在睡眠的寶寶呼吸，萬一型態改變即可警示父母。就汽車市場而言，該技術有助預防熱車致死，歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）和美國Hot Car Act法案都回應此項議題，要求成人離開後若將孩童留在汽車後座，就必須傳送安全警告。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor表示，UWB雷達支援的超精細動作偵測可警告駕駛者後座還有孩童，就像使用手勢切換電視頻道同樣簡單，提供全新層面的安全性和便利性給使用案例。恩智浦Trimension產品組合的新增產品包括整合UWB雷達和測距功能的單一晶片解決方案，讓IoT、汽車和行動裝置市場開發者更輕易快速地整合高度正確、高度精準的動作偵測。

擴充的產品組合包括針對IoT應用的Trimension SR160，以及針對行動裝置和汽車應用的Trimension裝置。這些新裝置將幫助UWB生態系擴展至全新應用和使用案例。

關於NXP Trimension UWB測距+雷達裝置，能夠管理雷達與測距功能，兩種模式皆使用相同硬體來感測環境和其他支援UWB的裝置。6～8 GHz運作頻率幫助感測在足夠距離內的可靠度，能穿透房間或汽車內裝提供牢靠的動作偵測。針對測距使用案例提供角度定位（angle-of-arrival，AoA）資訊，以獲得更精確的定位能力。提供高度精確的位置、距離和速度數據，幫助其偵測微小如呼吸的動作。