伺服器大廠美超微（Supermicro）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，計劃將NVIDIA Grace CPU超級晶片部署至針對人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、資料分析、數位分身（DigitalTwins）和運算密集型應用程式最佳化的各種伺服器中。

隨著人工智慧（AI）技術逐步跨產業發展，Supermicro伺服器將透過採用NVIDIA Grace CPU超級晶片，讓更廣泛的開發人員和IT管理員都能使用這項新技術。Supermicro伺服器將針對能源效率進行最佳化，協助降低營運成本，成為所有資料中心的基準。此外，靠著高達每秒1TB的記憶體頻寬，應用程式將不再受通訊速度的限制。最初將從2U2節點產品組合開始提供限量的伺服器，之後則會擴充產品系列。

Supermicro執行長暨總裁梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro正在開發搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的全新伺服器平台，透過採用我們創新的Building Block Solutions，我們計劃推出不同類型的伺服器，針對各種特定的工作負載最佳化。Supermicro將以我們的綠色運算DNA為基礎，打造最先進的節能型伺服器，滿足嚴苛的資料中心要求。我們首款推出的全新系統可迅速應對快速擴展的AI、HPC和資料分析的市場。

NVIDIA加速運算部資深主管Paresh Kharya表示，NVIDIA長久以來與Supermicro密切合作，在最短的時間內將創新產品推向市場。所推出搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的Supermicro伺服器將最佳化各種工作負載，滿足現代資料中心的各種需求。

Supermicro的全方位IT解決方案旨在為客戶提供一站式體驗，滿足其各種IT需求。Supermicro測試並整合軟硬體組合確保伺服器或機櫃級設計滿足IT專業人員當下及未來的需求。為了持續實行計劃，Supermicro將在針對HPC、AI和資料分析工作負載最佳化的解決方案中整合NVIDIA Grace CPU超級晶片。具體來說，NVIDIA Grace CPU超級晶片能與最新的PCIe Gen 5通訊協定連接，實現與NVIDIA Quantum-2 InfiniBand平台或NVIDIA Spectrum乙太網路每秒400Gb的最佳連接，包括NVIDIA ConnectX-7智慧網路介面卡和NVIDIA BlueField-3 DPU，用於執行安全且加速的HPC和AI工作負載。

Supermicro和NVIDIA合作多年，攜手為廣大的使用者族群提供最先進的圖形、HPC和AI加速器。在全新NVIDIA Grace CPU超級晶片的助力下，包括NVIDIA AI Enterprise在內的整個NVIDIA軟體堆疊將在即將推出的Supermicro伺服器上流暢運作。Supermicro也將繼續支援NVIDIA Omniverse Enterprise，協助加速工業虛擬世界和數位分身的3D設計協作與模擬。