名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）吹噓自己是「最具主宰力」的禁區悍將，畢竟他曾迫使NBA升級了籃板和籃架的材質，以免被他的暴力灌籃摧毀。歐尼爾在湖人時期的總教練「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）更進一步指出，歐尼爾的強大還直接導致NBA防守規則的變革。

傑克生在HuffPost的訪談提到：「俠客的統治力改變了籃球，碰上聯盟修正防守規則的年代，俠客是影響這整個過程的主要因素。」NBA在2001年廢除盯人防守，只加入防守3秒的規則，當時外界就認為是針對歐尼爾而來，那時歐尼爾本人也被問及此事，他本人的回應是：「爛透了（It stinks）。」

依據傑克生的分析，歐尼爾在盯人防守時期才是最棘手的。「在此之前的俠客，你只能派一個人去看守他，這很困難。當然你可以技術性包夾他，但是他在禁區也很擅長傳球。俠客就是讓我們比賽變成現在這樣的人，高位和低位打法大部分都消失了。」

即使在三分球盛行的現今，傑克生認為歐尼爾也很容易使用，把他放在禁區衝殺就足以搗毀敵隊的防守，迫使對手發動包夾，然後他能把球餵給外圍埋伏的三分射手。傑克生回憶當年初次帶領歐尼爾征戰時有多麼興奮，他終於擁有一個強大的中鋒來實行他招牌的「三角進攻」。2000-02年他們在湖人締造3連霸，歐尼爾3度獲選總冠軍賽MVP。