疫情升溫讓不少爸媽十分緊張，擔心Omicron傳染力強，新生兒難以抵擋。一名媽媽分享，她和老公雙雙確診，但為了照顧3個月大的女兒，她開起房間內的空氣濾淨器，讓機器持續運作，並堅持不脫口罩，做完任何事就立刻洗手，用酒精消毒全身，熬過10天夫妻倆終於快篩陰性，女兒也幸運的沒被傳染。

原PO 22日在臉書社團「確診者有話要說」發文表示，13號老公上班時發現喉嚨怪怪的，她便趕在老公下班前，與3個月大的女兒一起搬到另一間房間，避免接觸，14日老公去做PCR，結果為陽性，但沒想到的是，當晚她自行快篩，也驗出陽性。

原PO指出，為了照顧女兒，她得知陽性後立刻打開空氣濾淨器，讓機器24小時持續運作，也堅持不在房間內脫口罩、喝水，離開房間再回來馬上洗手並用酒精消毒全身，睡覺時也盡量與女兒保持距離，「除非她肚子痛、哭鬧、換尿布或喝奶，我才會抱她」。

原PO提到，為確定女兒有無確診，15日她帶著孩子到診所花1000元自費快篩，雖然結果為陰性，但醫師也提醒病毒潛伏期長，回去還是要再觀察，讓她從13號開始，每天都生活在恐懼當中，就怕一個環節出錯害女兒確診，所幸10天後夫妻倆皆快篩陰性，女兒目前也沒有任何症狀。

貼文一出，網友們紛紛回應，「辛苦了，媽媽這些日子一定很煎熬和緊張吧」、「辛苦了，疫情真的讓做父母的好焦慮」、「媽媽為了孩子都變得超強大」、「真的是辛苦了，我確診第4天，女兒給先生顧在隔壁間，聽到孩子哭我都很心疼跟著哭，全職媽媽不容易」、「我女兒也3個月大，我確診到現在8天，第5天轉陰，每天也是很小心，噴酒精噴到兩隻手都快爛了」。