無線充電市場在過去幾年來加速成長，越來越多應用加入無線充電的功能，以提升產品的優勢。為了協助設計人員克服現今無線電力傳輸設計挑戰以及回應關鍵應用的要求，英飛凌科技（Infineon）宣布推出WLC1115發射端控制IC，是採用電感式無線充電的WLC系列控制器第一款產品。同時也提供一款包含WLC1115，通過Qi v1.3.2認證的MPA11電力傳輸器參考解決方案，適用於多種應用（包含智慧型手機充電器、智慧音箱、電腦擴充座、螢幕支架以及工業或醫療配件）。

英飛凌有線連接解決方案產品線資深副總裁暨總經理Ajay Srikrishna表示，WLC1115發射端控制器IC和無線充電配套參考設計是需求符合最新Qi標準的各種消費性產品和工業應用的理想選擇。隨著電感式無線充電標準的發展，我們的可編程解決方案將提供可擴展至更高功率設計的靈活性，讓OEM在實現差異化功能的同時，還能保持與Qi兼容。

英飛凌WLC1115為高度整合、符合Qi標準且可完全編程的15W發射端控制器IC，用於無線充電解決方案，它包含了USB-PD/PPS汲極、DC/DC控制器、DC/DC閘極驅動器、全橋式逆變器、感測周邊以及可編程快閃記憶體。

WLC1115支援寬廣的輸入電壓範圍（從4.5V至24V）、多路徑電壓與電流型ASK解調功能。此外，該控制器還具備整合式可編程高側電流感應放大器，以及透過Q-factor、諧振頻率和功率損耗進行的適應性異物偵測（FOD）功能。此外，也提供可編程設計的UVLO、OVP、OCP和OTP等全面防護。

WLC1115型Extended Power Profile（EPP）發射器解決方案採用OPTIGA TrustCharge，符合Qi v1.3.2標準規定的驗證要求。WLC1115解決方案與英飛凌的全方位USB-C充電器與廣泛的MOSFET產品組合結合，提供完整的產品封裝，有助於符合嚴格的監管與合規性與要求。此外，本產品還配備支援Qi v1.3.2和專有充電通訊協定的軟體開發工具。