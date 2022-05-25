伺服器大廠美超微（Supermicro）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，今（25）於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦一年一度CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後（Charles Liang）以「構建IT成長的基石」為題，解析IT市場的產業趨勢、Supermicro產品創新進程與最新產品，並分享長期耕耘綠色運算的成果與新里程碑。

此次Supermicro也於COMPUTEX線上攤位展示最新一代的伺服器與儲存產品，同時分享成功案例。

Supermicro創辦人暨執行長梁見後在今年的CEO主題演講當中，介紹最新款伺服器與儲存系統，除了探討AI與加速運算如何協助各產業提升效率，推進醫療照護、科學研究等領域的發展之外，也闡述Building Block Solutions的重要性，說明此組合式架構是Supermicro廣泛的AI/GPU系統、伺服器、存儲以及工作站解決方案的基礎，可搭載最新技術讓產品更快上市。

此外，梁見後也介紹了Supermicro的隨插即用全機櫃雲端整合解決方案（Plug-and-Play full multi-rack cloud integration），透過預經測試與驗證的配置方案，以及多元的液冷選項，確保幫助客戶更快速、更輕鬆地啟用資料中心。除了持續投入創新伺服器系統的研發，Supermicro也正繼續擴大在美國、台灣以及其他區域的製造量能，以滿足快速成長的客戶需求。

此次Supermicro於COMPUTEX線上展覽中展示全新伺服器架構，展品包含Universal GPU、Supermicro GrandTwin、SuperBlade、SuperEdge和工作站等產品。多數Supermicro系統皆有支援第三代Intel Xeon可擴充處理器或第三代AMD EPYC處理器的機種，可讓使用者在兩大平台之間自由選擇。