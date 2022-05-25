8吋晶圓代工廠世界先進（5347）宣布，繼為期四年的螢火蟲放養計畫後，再度為新竹市櫻花公園進行植樹工程與整體景觀規劃，保留原有的山櫻花樹，但將生長情況不佳的山櫻花樹移除，改種植墨染櫻與昭和櫻，讓櫻花公園成為名符其實的賞櫻勝地。在新竹市政府城市行銷處的指導下，櫻花公園的環境改善工程已於5月竣工，期待未來的櫻花盛放。

世界先進財務副總經理暨財務長黃惠蘭表示，環境保育是世界先進公司社會參與的重要項目之一。早在2015年，世界先進公司已主動結合河川局，進行柯子湖溪櫻花公園段的河道整治工程，為往後的環境生態復育打下了基礎。爾後，我們正式認養櫻花公園，在這裡種下200棵青剛櫟及10棵櫻花樹，並在公園旁的滯洪池進行為期四年的螢火蟲復育，目前已完成三次共4,500隻螢火蟲的野放。今年初，我們再度為櫻花公園換裝，做整體景觀規劃，在原本的山櫻花之外，另種植墨染櫻與昭和櫻，讓景觀更繽紛、層次更分明，打造「能親水、日賞櫻、夜賞螢」的城市公園。

經過一連串討論與會勘，世界先進在新竹市政府城市行銷處的指導下，櫻花公園的改造工程於四月動工，主要為：改善磚面步道、整理高低差，將單一步道改成環狀線路，打造舒適的行走空間；另設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點；也進行景觀改善，現地移植24株山櫻花與38株青剛櫟，全新種植33株墨染櫻及4株昭和櫻。期待櫻花公園化身為新竹市另一個熱門的休憩、打卡景點。