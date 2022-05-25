大陸女星湯唯憑張愛玲原著改編電影《色，戒》爆紅，多年來女神形象深植人心；本週她隨著韓國名導朴贊郁的新作《分手的決心》登上坎城影展，身上禮服一件換過一件，讓影迷們飽覽她的絕代風華。湯唯日前才以一套深V禮服驚豔全場，昨(24日)在媒體活動上再度展現優雅華服，換上一件漸層「天空色」洋裝吸盡目光。不過鏡頭往下一拉，她腳上「一個細節」暴露卻讓網友們看了搖頭，直呼：「全身造型都毀了」。

湯唯昨(24日)出席《分手的決心》紅毯與映後記者會，只見她換上一席Alexander McQueen 2022春季系列的吊帶禮服，不僅心型領上身設計完美展現她的優美曲線，裙襬的份量感更襯托她這身造型的氣場滿點。白底的禮服加上漸層藍色調的渲染效果，呈現出藍天白雲的圖案，恰巧呼應著本屆坎城影展以《楚門的世界》為靈感的主視覺設計；一身造型雖稱簡約，但清爽的組合正符合脫俗氣質，仍讓她在紅毯上非常耀眼。

湯唯穿上一件漸層「天空藍」洋裝，從半身照來看感覺不出搭配有誤。（圖／達志影像）

不過當不少網友看到她的「全身」造型時卻直搖頭，原來湯唯這天竟然以一雙「白色短靴」為整體造型搭配，份量感強烈的裙襬立刻影響到她的一雙美腿呈現，在視覺上似截成好幾段；加上她這天將一頭長髮自然垂落，也讓上半身打扮增添不少比重，整體比例反而扣分。

鏡頭往下一拉，湯唯腳踩的白色短靴卻讓網民搖頭直呼全身造型毀了。（圖／達志影像）

其實湯唯這趟坎城行，據傳是因為腳受傷而不方便穿高跟鞋，且這套禮服其實當初在秀場上曝光時也是以「小白鞋」做搭配；不過這個配件的選擇仍然讓許多網友搖頭，直呼：「半身照超美」、「造型師可以拖出去了」、「平底鞋也不是只有這一種吧？」、「還不如光腳算了」。