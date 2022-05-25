是德科技宣布推出全新先進動態功率元件分析儀，是德科技表示，雙脈衝測試儀（DPT）具有多項增強功能，讓客戶能以空前速度、輕鬆測試所有電源模組。

是德科技表示，目前以第三代半導體製成的電源模組充分發揮可快速切換操作的優點，進而縮小電源模組的尺寸、提高效率。然而，應用第三代半導體元件所打造的電源模組，帶來新的測試挑戰，需要透過新的解決方案來評估這些元件的特性，以避免設計出不合格的原型，並縮短設計週期。

是德科技表示，已於2019年推出功率元件動態分析儀／雙脈衝測試儀，這是全球第一套可單獨進行WBG功率元件特性分析的完整解決方案，現已廣為全球功率轉換器設計人員和功率半導體製造商所採用，而全新先進動態功率元件分析儀提供業界首見，可測試所有電源模組（高達1,360V和1,000A的電壓與電流）的整合式解決方案，如此一來，汽車品牌業者、汽車Tier 1業者和功率轉換器設計人員，可更快進行測試，並深入了解電源模組特性，進而提升汽車應用的電源電路安全性和可靠性。