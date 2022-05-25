嵌入式市場需要效能更高、功耗更低的人工智慧（AI）解決方案，以部署在功耗較高的邊緣場域。人工智慧解決方案往往需要先進的成像和音訊功能，但這些功能通常只有高效能且高功耗的多核微處理器才具備。

為了讓開發人員在不犧牲功耗的情況下獲得這些高效能周邊功能，Microchip Technology Inc.宣布推出基於Arm Cortex A7的SAMA7G54微處理器（MPU），運行頻率最高可達1GHz。SAMA7G54同時搭載[email protected] CSI-2相機鏡頭介面和傳統的並行相機鏡頭介面，能夠協助開發人員設計出具有更精確深度感知的低功耗立體視覺應用。

Microchip致力於提供業界功耗最低的MPU產品組合。SAMA7G54可提供靈活的低功耗模式以及電壓和頻率調節，將低功耗趨勢擴展到支援Linux的1GHz效能級別的MPU。如果搭配使用Microchip的新型MCP16502電源管理IC（PMIC），嵌入式設計人員可以對終端應用進行精準調校，以獲得最佳的整體功耗與效能，同時針對最低整體系統成本進行最佳化。Microchip的主線Linux發行版本支援MCP16502用於SAMA7G54，可輕鬆進入和退出可用的低功耗模式，並支援動態電壓和頻率調節。

Microchip 32位元MPU業務部副總裁Rod Drake表示，SAMA7G54提供了一種低風險的途徑，可幫助設計人員開發面向邊緣部署的功耗和效能優化的人工智慧解決方案。設計人員現在可以創建高效能成像和以音訊為主的人工智慧應用，而不必使用功耗高得多的多核MPU。

對於音訊應用，SAMA7G54整合了增強的音訊功能，如4個I2S數位音訊埠、一個8麥克風陣列介面、一個S/PDIF發射器和接收器，以及一個四通道立體聲音訊取樣器。它配備多個麥克風輸入，能夠改進聲源定位，以提高智慧音箱或視訊會議系統的效能。

SAMA7G54還整合了Arm TrustZone，具有安全啟動、安全金鑰儲存和快速加密等功能。客戶可以與Microchip的安全專家合作，評估自身安全需求，並實施適合自身設計的保護級別。