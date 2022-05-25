英飛凌科技（Infineon）於5月24日至5月27日參加2022台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）。在本次展會中，英飛凌以「智慧物聯、低碳未來」為主題，展出多項應用於物聯網、能源效率、智慧移動的前沿半導體解決方案，並揭示公司在物聯網領域的全方位布局。

數位化的浪潮，催生了各種智慧應用及場景，將持續推升物聯網發展動能。英飛凌自2020年完成對賽普拉斯的併購後，積極整合雙方產品與技術優勢，將業務擴展至感知、運算、制動、連接、安全等物聯網重要層面，以五大核心競爭優勢，致力成為全方位物聯網應用的賦能者。

在感知部份，作為物聯網的起點，感測器無處不在，負責從物聯網終端設備周邊環境中獲取訊息，並轉換為資料。英飛凌多元的感測器產品組合具備高可靠性、高精準性與低功耗等特性，賦予設備「看見」、「聽見」和「感受」的能力。

在運算部份，微控制器負責收集、協調、處理、分析和傳輸資料，實現物聯網設備智慧化。英飛凌擁有廣泛的微控制器產品組合，其中低功耗的PSoC微控制器專為物聯網應用所設計，最新PSoC6產品更整合了Cap Sense電容式觸控技術，提供強固且可靠的觸控介面，讓客戶可以輕鬆進入物聯網領域。

在制動部份，制動器仰賴功率半導體將微控制器的控制訊號轉換成動作，或是光、熱。英飛凌作為分立式功率元件及模組領導廠商，其功率解決方案能夠提高能源轉換效率，優化再生能源發電、輸電、配電、儲電及用電環節。此外，英飛凌同時擁有矽、碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）寬能隙材料解決方案，能依據不同的客戶需求，為物聯網設備的馬達和能源管理提供最佳解決方案。

在連接部份，互聯是物聯網的核心和基礎。英飛凌提供基於eSIM解決方案的安全蜂巢式連接，以及Wi-Fi、藍牙、USB和USBC產品，廣泛應用於涵蓋消費、商業、工業、汽車領域等物聯網應用。英飛凌也是USB和USBC的市場領導者，自2008年以來出貨量已超過10億。

在安全部份，安全解決方案能保護重要資料、智慧財產權和個人隱私，是未來物聯網普及的關鍵。奠基於獨立硬體式安全晶片產品的優勢，英飛凌解決方案擁有強大的安全性和非接觸式領域的專業經驗，未來也將基於軟硬體配套的完整解決方案，讓物聯網設備能夠輕鬆導入安全防護。

英飛凌台灣總經理黃茂原表示，數位化與低碳化將在未來十年改變我們的世界，也將為物聯網開啟更多元且廣泛的應用場景。英飛凌透過在物聯網五大核心領域的布局以及軟體開發工具，提供軟硬體整合的一站式物聯網產品組合，能夠更好地滿足客戶對於物聯網應用開發以及未來更多的節能需求，助力打造更便利、安全和環保的生活。

英飛凌在本屆台北國際電腦展中以「智慧物聯，低碳未來」為主題，展出多項在物聯網、智慧移動及能源效率三大領域的先進解決方案與應用。

在物聯網部份，展示以英飛凌物聯網五大核心產品打造，讓生活更便利、安全與環保的智慧家庭應用，包括採用英飛凌馬達驅動控制解決方案，能夠實現高速旋轉與向下增壓，銷售累積近百萬台的掃拖機器人、採用英飛凌整合觸控功能微控制器的安全智慧門鎖以及由英飛凌提供連接能力的智慧音箱等。

此外，此區也將展出多項由英飛凌物聯網合作夥伴所開發的應用：新創公司伍碩科技利用英飛凌飛時測距（Time-of-Flight）3D感測器開發的老人跌倒偵測、手勢控制、智慧螢幕切換等功能。飛鳥車電展出基於英飛凌二氧化碳感測器所打造的空氣品質偵測器，感測器精巧的體積可以被整合於可攜式設備中，讓使用者隨時掌握空氣品質況狀與通風的需求。此區的另一亮點為英飛凌整合無線充電功能的USB Type-C電腦擴充基座，內建英飛凌USB-C、安全驗證晶片、15W無線充電晶片與微控制器的高整合度解決方案。

在能源效率方面，5G、數位化的發展將產生更多的運算及能源需求，而低碳化的趨勢將更加追求能源的使用效率。英飛凌將於此區展示針對資料中心、伺服器、電競電腦，包含矽與第三代半導體材料的高能效電源供應器及CPU供電解決方案，以及可用於儲能、電動車、充電樁等領域的3.3kW碳化矽雙向PFC解決方案，同時也將展出消費性的低功率PD充電器解決方案，全面打造低碳節能的未來願景。

在智慧移動方面，現場展出Gogoro最新車款，採用英飛凌技術領先的電源管理晶片，為電控的高性能巡航提供穩定功率輸出和安全的電池充放電管理。同時也將展出內建整合顯示功能車規級微控制器的經濟型數位儀表板解決方案以及新一代FRAM鐵電隨機存取記憶體產品。