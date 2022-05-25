國民黨中常會25日正式提名立委蔣萬安為台北市長參選人，蔣萬安喊出，一定會讓台北「藍天再現」，民進黨仍以衛福部長陳時中為可能的出戰人選，民眾黨可望由台北市副市長黃珊珊代表出戰。最新網路民調「蔣萬安和其他政黨的所有潛在人選之中，您最支持誰」，顯示蔣萬安暫以51.35％遙遙領先，黃珊珊以16.22％居次，陳時中則以10.84％排名第三。

網路媒體《NOWnews》25日起針對「蔣萬安和其他政黨的所有潛在人選之中，您最支持誰」進行網路民調，截至25日晚上10時，蔣萬安以51.35％領先群雄，黃珊珊則以16.22％居次，陳時中以10.84％排名第三，其他依序為前文化部長鄭麗君8.11％、基隆市長林右昌2.7％、前副總統陳建仁2.7％、前交通部長林佳龍0％，2.7％則是其他政黨或無黨籍的人選、5.41％表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎」，78.38％的網友認為「是」、非常適合，13.31％的網友認為「不是」、還有其他優秀人選，8.11％則表示不知道／沒意見。

另外該民調針對「您看好蔣萬安當選下一屆的台北市長嗎」進行調查，有67.57％的網友認為，蔣萬安這麼優秀一定會當選；24.32％的網友則認為，選舉還有變數，可能會落選；8.11％則表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「有人認為若偏藍的台北市副市長黃珊珊參選，可能會瓜分蔣萬安票源，您怎麼看」，54.05％網友認為，最後會出現棄保效應，蔣萬安不會受到影響；35.14％的網友則認為，黃珊珊一定會吸走泛藍選票，讓蔣萬安陷入險境；10.81％則表示不知道／沒意見。