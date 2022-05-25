現在小朋友的行為總是不讓人失望！網上流傳1段影片，影片中是在某軍中單位寢室，畫面中可看見6字「躲公差好所在」，拍攝者也明顯拍下軍中運動外套、迷彩服、軍盔及S腰帶，最後在某內務櫃打開發現1名阿兵哥躲在裡面玩手機，拍攝者笑喊「欸！偷玩手機啊」。

一名網友在臉書社團「靠北長官Max」投稿，並上傳4張翻攝抖音照片，照片中明顯看到6字「躲公差好所在」，該拍攝地點在某軍方單位寢室，從照片可見是某阿兵哥內務櫃，裡面明顯可見運動外套以及迷彩服，另外還可見軍盔與S腰帶擺在內務櫃上方，最後2張可見有位戴眼鏡阿兵哥被拍到在玩手機；網友也在留言處放上抖音影片，從影片中可見拍攝者發現躲在內務櫃玩手機的阿兵哥，直喊「欸！偷玩手機啊」，被拍到阿兵哥也燦笑回應。

從抖音影片中明顯看見軍人的運動外套、迷彩服、軍盔及S腰帶。（翻攝自臉書靠北長官Max）

貼文一出，網友紛紛留言表示「很可憐，真的」、「資安督導囉」、「建議內物櫃全部換壓克力透明的，一勞永逸」、「四個月的，抓都抓不完」、「保防官將於一分鐘後抵達戰場」、「真敢拍，初生之犢，等著被屠宰」、「現在小朋友的行為總是不讓人失望！」、「我記得同梯的躲裡面睡覺」、「現在笑得多大聲，未來懲罰就多重可憐的天兵」。