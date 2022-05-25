TVBS遭爆出主播台宮鬥劇，3名女主播聯手對另一名女主播霸凌，事件擴大連警方都介入偵辦，對此電視台否認，如今又傳出，霸凌案受害者女主播會燒符咒甚至擺陣，讓其他同事畏懼。

受害女主播衣服與圍巾遭張姓、游姓與黃姓女主播潑灑不明液體、剪爛，原因疑似為為爭搶黃金播報時段，讓原本感情要好的4人反目成仇，受害者為查真相，私下設置攝影機，拍下關鍵畫面，讓事件曝光。

如今又傳出新的內幕，根據《周刊王》報導，受害女主播疑似會在座位上燒符咒、擺陣，讓其他同事反感，引來3名女主播動作，張姓主播往陣中的水晶球丟置廢棄私人物品，如舊絲襪、化妝棉和口罩，破壞陣法，黃姓主播則是剪壞圍巾，受害女主播因此設置針孔攝影機。

據悉，原先TVBS打算直接開除3名霸凌者，但在副總詹怡宜說情後得以留下，其中1人認錯留任原職，另外2人拒不認錯，被轉調部門、降職。電視台則低調回應警方並無介入，表示為同事間小糾紛，已處理完畢，但對其他事項拒絕表示。