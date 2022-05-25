超微（AMD）日前發表新品Ryzen 7000系列桌上型處理器，為首款採用台積電5奈米製程的處理器，預計今年秋天上市。美銀分析師重申其「買進」評等和160元目標價不變，認為AMD搶先英特爾推出5奈米處理器，奪得先機，預料在個人電腦和伺服器領域市佔有望進一步擴張。

巴隆周刊報導，已經因疫情停辦兩年的台北國際電腦展周二（24日）登場，超微執行長蘇姿丰會中發表今年重量級產品，採用台積電5奈米製程及Zen 4架構的Ryzen 7000系列桌上型處理器。

報導稱，AMD自2019年以來，都一直在使用7奈米製程，這次改採台積電5奈米製程，標誌著處理器產品的一大進步，隨著製程的微縮越來越小，半導體公司能夠製造出品質更好、更節能的晶片。此外，Ryzen 7000採用Zen 4架構，效能也將有雙位數的提升。

此前，美國銀行分析師阿亞（Vivek Arya）重申該公司「買入」評等和160美元的目標價，樂觀預期AMD新品亮相，有望在多項產品中取得更多的市佔。阿亞表示，鑒於AMD設計敏捷性、管理層的執行能力、路徑圖的一致性，以及晶圓代工產量／成本強而有力的支援等優勢相互結合，料有助個人電腦（PC）和伺服器領域市佔翻倍。

AMD股價周二股價下跌4.11%，收在每股91.16美元；相比美銀160美元的目標價，仍有約75.5%的上漲空間。不過近期受PC需求放緩及經濟衰退隱憂衝擊，超微股價今年以來已大跌超過35%，逼近40%。