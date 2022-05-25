美國陸戰隊為於太平洋戰區對抗中國大陸，先前提出「目標區內部隊」（Stand-In Forces）作戰概念；而駐太平洋陸戰隊（Marine Corps Forces Pacific）副指揮官近期確認，第3陸戰隊遠征軍（III Marine Expeditionary Force）已確定在第一島鍊內擔任主角。

駐太平洋陸戰隊副指揮官克利爾菲爾德（Joseph Clearfield）准將於「現代陸戰隊」（Modern Day Marine）年會上表示，第3陸戰隊遠征軍本來就駐紮在中國大陸的武器接戰區（WEZ）內，故對「目標區內部隊」的概念並不陌生，「這其實算是主場作戰」。

克利爾菲爾德將指出，第3陸戰隊遠征軍將專注於第一島鏈的任務，加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）的第1陸戰隊遠征軍（I Marine Expeditionary Force）則會負責在東南亞等外圍區域活動，與前者達成互補。

根據美國陸戰隊《目標區內部隊概念》（A Concept for Stand-in Forces），該類型單位是小型、低信跡（low signature）、高機動性、相對容易維持運作但具備殺傷力的武力，在戰時將利用其機動性、隱匿性和分散性，確保能於敵方遠程火力覆蓋範圍內活動，一方面分散敵方注意力，另一方面為主力部隊提供感測器及火力支援。

不過駐太平洋陸戰隊負責部隊發展的助理參謀長菲斯庫斯（Stephen Fiscus）上校強調，雖然第3陸戰隊遠征軍已準備好作為「目標區內部隊」行動，但仍須加強偵測、監控、自行打擊或引導友軍火力的能力；克利爾菲爾德則指出，這將需要持續性情監偵（ISR）、超地平線標定、精確打擊，以及各式系統的數位作業互通等能力。