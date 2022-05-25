新冠肺炎持續兩年多，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將延長一年至明年6月30日，行政院定調「不紓困改振興」。國發會26日將在行政院會就「因應疫情新一波振興作為」報告。據悉，將以振興受創最嚴重的兩部會為主，其中針對餐飲業者，經濟部有望爭取加碼30億元，此外辦展也擬有定額補助。

防疫紓困振興特別預算達8,400億元，目前尚未用罄，剩下1,000多億待執行，剩下經費主要是經濟部中小信保的保證款及衛福部防疫預算。國發會先前就指出，所剩預算將優先支應於防疫，目前沒有編列紓困預算想法，但會運用現有預算，對各部會業管行業，給予適時協助。

疫情衝擊下，又以交通部及經濟部產業受創最嚴重。交通部長王國材日前已透露，將針對公路客運、觀光業進行振興。國道客運、公路客運業者爭取5億元的經費補貼，用來刺激旅客搭乘意願；觀光部分則將延續特色團遊補助，也會振興到其他觀光產業。

針對餐飲業者，經濟部原先匡列6億元預算，已經幾乎用罄。據悉，經濟部將朝30億的規模爭取。此外也將針對會展產業，爭取辦展定額補助。不過具體金額仍待院會拍板。