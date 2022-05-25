LG看準消費者越來越習慣在網路購物，特別在官方線上商城寵愛會員推出「LG甜蜜優惠 限定520」，更搶先帶來全新OLED evo G2零間隙藝廊系列與OLED C2極致系列限量早鳥預購，此次兩款新機均採用全新OLED面板，搭載α9第五代AI 4K影音處理晶片與智慧增亮引擎，G2 OLED亮度提升30%、C2 OLED提升20%，以打造影音支援再進化打造更大膽的視覺效果，在家也能享受家庭劇院。
另外更通過德國萊茵護眼認證和全球安全科學機構 UL低藍光不閃爍以及無眩光認證，具備0.1毫秒反應時間與低輸入延遲，最多可配置4個HDMI連接埠，支援HDMI 2.1、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium等，當中OLED C2極致系列更推出全球首款42吋OLED電視，方便成為電競遊戲的最佳顯示器，一次滿足影音與娛樂的體驗，現各尺寸在官方線上商城推出限量5台享5.2%折扣，最高可折2萬2822元，不必出門也能升級家中頂級視聽娛樂體驗。
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