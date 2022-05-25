他7歲後停止長高 摘金氏紀錄「世界最矮的青年」

尼泊爾18歲男子多爾·卡潘吉（Dor Bahadur Khapangi）23日於首都加德滿都（Kathmandu）獲頒金氏世界紀錄，以身高73.43公分榮登「世界最矮的青年」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)24日報導，18歲的多爾從小出生在務農世家，一家人住在首都加德滿都周圍小鎮，他目前還在學校讀書。家人表示，多爾出生後身型一切正常，但不曉得為什麼7歲開始就沒再長高，時間一久，站在同儕旁邊顯得格外特別。

早在3月時多爾就已先測量身高，數據證實為73.43公分。23日再由當地旅遊局頒發金氏世界紀錄證書，18歲的多爾創下「世界最矮青年」紀錄。當天面對台下湧入的採訪團隊，不習慣公眾場合的他全程授獎儀式都交由哥哥奈良·卡潘吉（Nara Bahadur Khapangi）代為發言。他表示，「很高興我的兄弟能摘下這個獎，希望可以成為日後弟弟努力學習的動力。」

23日再由當地旅遊局頒發金氏世界紀錄證書，18歲多爾創下「世界最矮青年」紀錄。(圖/美聯社)

家人表示，多爾出生後身型一切正常，但不曉得為什麼7歲開始就沒再長高。(圖/路透社)

另一方面，「世界最矮的女性青年」則由來自印度的喬蒂·安吉（Jyoti Amge）所獲得，迄今為止仍是紀錄保持人，現年28歲的她以身高61.95公分獲頒金氏世界紀錄，還曾在美國電視劇《美國恐怖故事》(American Horror Story)中擔任角色班底，獻出她的處女秀。