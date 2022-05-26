本土確診個案自19日新增9萬331例後，便出現緩降趨勢，就連台北市長柯文哲也直言，「洪峰應該已經過了」，不過前台大感染科醫師林氏璧認為，雙北近期PCR檢驗量回到10萬以上，確診數卻沒有上升，可能是感染人數真的變少，也可能與民眾不須再為了隔離通知書等證明跑一趟PCR有關，再觀察一周才能看出趨勢，他也強調，「中南部要邁向高點是確定的」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，雙北這2天的PCR檢驗量單日回到10萬以上，24日再破11萬，然而確診數卻沒有明顯往上衝，這是否代表雙北高峰已過？他直言，「也許會進入高原期」，如同新加坡、紐西蘭在疫情高峰1到1.5個月後，確診數就沒有再往上衝。

林氏璧接著分析，確診數減少，很可能是感染人數真的變少，也可能與隔離通知書、快篩陽證明等數位化，不須每個人都衝去做PCR有關，「再看一週，趨勢應該會更明顯」。同時他也強調，高雄連3天超過台北市，台中連2天超過台北市，「中南部要邁向高點是確定的」。

林氏璧表示，快篩陽即確診26日上路，且全民適用，PCR的需求量應該會因此減少，雖然不知實際狀況會如何，但若運作順暢，對醫護和民眾來說都是好事，急診和大醫院也能專心照顧有重症風險的確診病患。